В Могилёвском педуниверситете провели встречу со Светланой Ласточкиной

Источник материала: Горецкий вестник

28 февраля в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова состоялась творческая встреча под названием «Цели и ценности жизни», посвященная выходу в свет первого прозаического сборника кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры кадастра и земельного права землеустроительного факультета УО «БГСХА», члена народного литературного объединения «Роднае слова» Светланы Ласточкиной.





В Могилев Светлана Ильинична приехала не одна, а с целой командой поддержки, которые помогали ей в проведении данного мероприятия. Это и замечательные ведущие, студенты агрономического факультета Ковтун Роман и Рыбак Ольга, которых было приятно слушать, и артисты народного театра-студии «Парадокс» (режиссёр Валентина Маркевич), которые эмоционально, перевоплощались в героев из рассказов автора «Быть или не быть?», «Колыбель забытых истин», «Дорога к отчему дому».





В исполнении лауреатов Республиканского фестиваля художественного творчества студентов «Арт-вакацыі» прозвучали песни «Бездна» (солист – Шапорев Виталий, ассистент кафедры тракторов, автомобилей и машин для природообустройства факультета механизации сельского хозяйства ) и «Энергия любви» (солистка – Зимовая Мария, ассистент кафедры организации производства в АПК экономического факультета), слова и музыку к ним написала Светлана Ильинична. Удачно дополняло мероприятие презентация, а также книжная выставка «Страницы нашей жизни…», подготовленные заведующей отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки академии Людмилой Шершнёвой.





На встрече присутствовали проректор по воспитательной работе, член Союза писателей Беларуси Ясев Владимир Викторович, начальник отдела воспитательной работы с молодёжью Набокова Людмила Васильевна, заведующая библиотекой МГУ им. А.А. Кулешова Астапова Елена Николаевна, член Союза российских писателей Галина Сайко, члены Союза писателей Беларуси Александр Костеров, Виктор Кокорич, главный и ведущий специалисты Могилёвского областного отделения СПБ Светлана Казеко и Зинаида Хоботова, руководитель народного литературного объединения «Роднае слова» Людмила Дерюжкова, библиотекарь Темнолесской библиотеки Елена Шевардова, а также студенты историко-филологического факультета университета. Никто не остался равнодушным к творчеству Светланы Ильиничны Ласточкиной.









Встреча прошла в удивительно теплой обстановке. На память о ней остались самые приятные впечатления. Все участники встречи с пользой провели время рядом с талантливым, разносторонне развитым человеком.

Важно, что с творчеством Светланы Ласточкиной познакомились не только в Горках, но и в Могилеве.

Людмила Шершнева, зав. отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки им. Д. Р. Новикова.