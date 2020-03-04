|
Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это те люди, которые находились в окружении заболевших или недавно вернулись из стран, где зафиксирована вспышка опасной инфекции.
Заболевшие чувствуют себя нормально. Температуры нет, проводится наблюдение. Полученные результаты проверены в нескольких лабораториях. Наши медики также отправят анализы в одну из лабораторий ВОЗ. Это стандартная процедура, подчеркивают специалисты.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Вы все знаете, что у нас сегодня функционируют два контакт-центра – для тех, кто прибывает из неблагополучных стран. Они проходят обследование и находятся там 14 дней. Около 300 человек оттуда уже выбыло, какое-то количество человек находилось под медицинским наблюдение на дому, так называемая самоизоляция, ограничение контактов, часть еще находится под наблюдением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)