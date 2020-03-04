ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

04.03.2020 19:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

Это те люди, которые находились в окружении заболевших или недавно вернулись из стран, где зафиксирована вспышка опасной инфекции.

5 марта в Беларуси подтверждено 6 случаев коронавируса: четыре в Минске, два в Витебской области.

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

Заболевшие чувствуют себя нормально. Температуры нет, проводится наблюдение. Полученные результаты проверены в нескольких лабораториях. Наши медики также отправят анализы в одну из лабораторий ВОЗ. Это стандартная процедура, подчеркивают специалисты.  

Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Что касается работы, которую проводит Минздрав, я хочу отметить, что мы взяли под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тысяч тех, кто, либо находился в окружении, либо пересекал границу и был в неблагополучных странах, либо прибыл из неблагополучных стран. Это в целом, суммарно за весь период.   

Вы все знаете, что у нас сегодня функционируют два контакт-центра – для тех, кто прибывает из неблагополучных стран. Они проходят обследование и находятся там 14 дней. Около 300 человек оттуда уже выбыло, какое-то количество человек находилось под медицинским наблюдение на дому, так называемая самоизоляция, ограничение контактов, часть еще находится под наблюдением.  

Люди в материале: Наталья Жукова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заседании клуба пед встреч в Осиповичах поздравили женщин с наступающим праздником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика