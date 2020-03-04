В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.
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В Бресте водитель такси врезался в бетонное ограждение
04.03.2020 19:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.
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Авария произошла утром 4 марта.
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