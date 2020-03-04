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В Бресте водитель такси врезался в бетонное ограждение

04.03.2020 19:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте водитель такси врезался в бетонное ограждение
Фото: / БрестСИТИ

В Бресте водитель такси врезался в бетонное ограждение В Минске таксист не уступил дорогу и врезался в осветительную мачту
Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.20 утра 4 марта. 30-летний брестчанин, управляя автомобилем-такси, не справился с управлением и врезался в бетонный забор, сообщает ГАИ.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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