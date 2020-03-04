Бум на рынке потребительского кредитования в Беларуси закончился

belrynok.by Все это выглядит довольно странно, ведь в то время, как экономически развитые страны в целях преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса стремятся стимулировать экономику, руководство РБ действует прямо противоположным образом, пишет

Белорусский Минфин копит деньги, несмотря на кризис

В частности, Нацбанк ужесточил требования к потребительском кредитованию, в результате чего задолженность физических лиц белорусским банкам по потребительским кредитам в январе выросла по сравнению с декабрем всего на 20,9 млн. рублей – до 5,5 млрд. рублей. Прирост оказался почти в 3 раза меньше, чем в январе прошлого года.





Правда, задолженность населения по рублевым кредитам на финансирование недвижимости в январе выросла на 90,7 млн. рублей – до 8,6 млрд. рублей, что немного превысило прирост в январе прошлого года. Но особого оптимизма это не вызывает, так как в текущем году запланировано не увеличение, а сокращение объемов жилищного строительства в стране до 4 млн. квадратных метров общей площади (с 4,062 млн. в 2019 году).





При этом кредитование предприятий в белорусских рублях по-прежнему стагнирует. Задолженность предприятий частного сектора увеличилась в январе на 142,6 млн. рублей – до 6,24 млрд. рублей, а рублевая задолженность государственных коммерческих предприятий сократилась на 53,9 млн. рублей – до 5,46 млрд. рублей.





Не менее странными, чем позиция Нацбанка, выглядят и действия правительства, которое имеет свободные средства, но упрямо не хочет их тратить, чтобы оживить экономику.





По данным Министерства финансов РБ, доходы республиканского бюджета в январе текущего года увеличились по сравнению с январем прошлого года на 0,2 млрд. рублей и достигли 2,4 млрд. рублей. А доходы бюджета сектора государственного управления выросли на 0,6 млрд. рублей – до 5,2 млрд. рублей. Минфин увеличил расходы, но примерно в 2 раза меньше прироста доходов. В результате профицит республиканского бюджета увеличился до 0,9 млрд. рублей с 0,8 млрд. рублей в январе прошлого года, а профицит бюджета сектора государственного управления, в который кроме республиканского бюджета входят местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения, вырос до 1,5 млрд. рублей с 1,2 млрд. рублей в январе 2019 года.





Таким образом, Минфин не пытался увеличивать расходы бюджета для преодоления спада ВВП. На финансирование национальной экономики он направил 0,3 млрд. рублей против 0,4 млрд. рублей в январе 2018 года. Таким образом, правительство даже экономит на поддержке экономики.

Валютное кредитование растет за счет средств из-за рубежа

Впрочем, ситуация выглядит несколько неоднозначной, так как объем кредитования юридических лиц коммерческими банками в иностранной валюте в январе текущего года существенно вырос. Задолженность секторов экономики по таким кредитам увеличилась за месяц на 308,6 млн. долларов и достигла 11,05 млрд. долларов.





Необходимые для этого средства белорусские банки получили из-за рубежа. Средства, привлеченные белорусскими банками от нерезидентов, за месяц увеличились на 209,6 млн. долларов – до 5 млрд. долларов, а требования банков к нерезидентам РБ снизились на 214,4 млн. долларов – до 1,59 млн. долларов. Приток средств в РБ превысил прирост валютного кредитования, то есть часть валюты банки реализовали на внутреннем рынке.





В январе 2019 года подобного прироста валютной задолженности предприятий не наблюдалось. Но из этого вряд ли стоит делать вывод о возникновении бума в кредитовании юридических лиц. Скорее всего, это говорит о серьезных проблемах в экономике, в связи с чем предприятиям приходится брать валютные кредиты из-за недостатка собственных средств. Не исключено, что это связано с сокращением поставок российской нефти, из-за чего экспорт нефтепродуктов и белорусской нефти за рубеж резко снизились. Не исключено также, что белорусские банки стали стремиться выдавать кредиты в иностранной валюте, чтобы снизить риски потерь в случае девальвации белорусского рубля. И третья возможная причина роста валютных кредитов – низкие ставки, что делает их привлекательными, несмотря на некоторые риски.









Ситуация в самой банковской системе РБ выглядит благополучной. Никакого кризиса. В частности, чистая прибыль коммерческих банков в январе текущего года выросла до 78 млн. рублей с 67,3 млн. рублей в январе прошлого года. Рентабельность нормативного капитала за год увеличилась до 11% с 10,7%.





Правда, необслуживаемые активы увеличились за месяц на 225,8 млн. рублей, достигнув 2,95 млрд. рублей, а их доля в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась до 4,9% с 4,6% в декабре. Но это традиционный рост для начала года, а в январе 2019 года данная доля была намного выше 5,9%.





В целом активы коммерческих банков РБ в январе текущего года увеличились по сравнению с декабрем на 702,6 млн. рублей – до 79,05 млрд. рублей. В январе прошлого года активы сократились. В наибольшей степени в текущем году увеличились требования банков к субъектам хозяйствования: на 1,24 млрд. рублей – до 41,77 млрд. рублей. В январе прошлого года они немного снизились. Но данный рост явно является следствием не оживления экономики, а ухудшения финансового состояния отдельных предприятий, которым пришлось за счет кредитов компенсировать недостаток собственных средств.





Впрочем, чудес в экономике не бывает, и если проанализировать финансовое состояние белорусских банков, в частности, прибыль, то легко обнаружить, что там не все благополучно.





В целом чистая прибыль белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) в 2019 году выросла на 78,9 млн. рублей и достигла 1,175 млрд. рублей. Но их чистые отчисления в резервы снизились по сравнению с 2018 годом на 106,4 млн. рублей, то есть в большей степени, чем выросла прибыль. Это означает, что чистые доходы банков в прошлом году сократились.









При этом чистые процентные доходы снизились на 1,4% – до 2,85 млрд. рублей, хотя чистые комиссионные доходы увеличились на 14,6% – до 1,28 млрд. рублей.





Сокращение темпов роста потребительского кредитования будет способствовать дальнейшему сокращению процентных доходов банков и снижению ВВП. Впрочем, банки, похоже, смогут заработать на финансовых трудностях, возникших у некоторых белорусских предприятий. А вот экономика страны заработать на своих проблемах не сможет.







