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МАГАТЭ: Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС

04.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью готова к запуску своей первой атомной электростанции, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает «МИР 24».

«Что касается технических претензий к строящейся станции, то их у МАГАТЭ нет. Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает проверки. И в этом отношении является образцово-показательной страной. Далеко не все страны приглашают к себе проверки МАГАТЭ», – подчеркнул заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Белорусскую АЭС в Гродненской области строят по российскому проекту. Сейчас на станции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива.



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Сейчас на атомной электростанции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива.
 
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