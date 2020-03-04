МАГАТЭ: Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью готова к запуску своей первой атомной электростанции, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает «МИР 24».

«Что касается технических претензий к строящейся станции, то их у МАГАТЭ нет. Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает проверки. И в этом отношении является образцово-показательной страной. Далеко не все страны приглашают к себе проверки МАГАТЭ», – подчеркнул заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Белорусскую АЭС в Гродненской области строят по российскому проекту. Сейчас на станции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива.