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Беларусь продлила ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за чумы

04.03.2020 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь продлила ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за чумы
Фото из открытых источников

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Глодянского, Унгенского и Леовского районов Молдовы зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

Беларусь продлила ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за чумы В Китае впервые выделен вирус африканской чумы свиней - China Daily

В связи с этим продлеваются временные ограничения на ввоз в Беларусь из Молдовы живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

СПРАВКА

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.

 
 
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Беларусь продлила временные ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента...
 
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