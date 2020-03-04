Беларусь продлила ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за чумы

Источник материала: Аргументы и факты

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Глодянского, Унгенского и Леовского районов Молдовы зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

В связи с этим продлеваются временные ограничения на ввоз в Беларусь из Молдовы живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

СПРАВКА

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.