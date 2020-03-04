«Есть вариант с Беларусью». В Международной федерации хоккея размышляют над переносом ЧМ-2020

Источник материала: Tut.by

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что если ситуация с коронавирусом в Швейцарии не разрешится, то чемпионат может быть перенесен в Россию, но рассматривается и вариант с Беларусью.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта, — приводит слова Фазеля ТАСС .

Впрочем, вероятность этого крайне мала. Член совета ИИХФ и зампред Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров рассказал Hockey.by о том, что сейчас волнует весь мир.

— Прежде всего, хотел бы всех успокоить: на данный момент Международная федерация не планирует отменять или переносить мировое первенство, которое принимают Цюрих и Лозанна. Безусловно, ситуация неординарная, она требует внимательного изучения. ИИХФ находится в постоянном контакте с оргкомитетом и правительством Швейцарии по этому поводу. В середине марта состоится заседание комитета ИИХФ по проведению соревнований и координационного комитета, на котором эти вопросы будут обсуждаться еще раз.

На данный момент в Швейцарии коронавирусом заразилось 93 человека. Чемпионат запланирован на май.