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Даму бубён затоптали валеты. Сама нарвалась?

04.03.2020 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как говорится – ничего личного. Пишет belsat.eu Александр Федута

Даму бубён затоптали валеты. Сама нарвалась?
Во время презентации процедуры праймериз единого кандидата от демократических сил на выборах 2020 года. Фото: Ирина Ареховская / Белсат
Чтобы соискатель статуса единого кандидата мог пройти через сито праймериз – впрочем, без заведомо положительного результата, – ему необходимо собрать некоторое количество подписей, внести некоторое количество денег и получить поддержку совета лидеров принимающих участие в праймериз политических структур, которая может быть обеспечена исключительно через консенсус.

Ну – и?

Часть подписей признана недействительными.

Консенсуса политических структур по поводу кандидатуры госпожи Канопацкой не наблюдается. То есть, быть может, на самом деле он и наблюдается, но не такой, какой был бы желателен самой вполне успешной женщине и экс-депутату.


Анна Канопацкая. Фотография со страницы Анны Канопацкой в «Фейсбуке»

Интересно, а деньги она успела внести – или нет? И если успела, то вернут ли ей их?

Я бы не возвращал, честно говоря. А что? Начало процедуры она прошла – а дальше уж точно все как в романе Агаты Кристи «Десять негритят». Вернее, шестеро. То, что Канопацкую выбило из этой трагикомической гонки без лидера первой, – так никто не виноват. Сама, как говорится, нарвалась. Не называла бы бывших товарищей по партии Толянами-Колянами, авось, консенсус бы сложился в другую сторону.

Хотя – вряд ли. Депутатский мандат нынче – штука непростительная. Тебя выдвинули в полной уверенности, что ты его не получишь – ан карта вдруг легла по-иному. Даму треф уложили козырной в тот момент дамой бубён. А сейчас эту самую даму бубён затоптала толпа валетов разных мастей. Вывели, как говорится, из игры.

Спокойно, Анна Анатольевна, спокойно! В википедии Вы уже застряли как «белорусский политический деятель, предприниматель, юрист». Политическая карьера если не закончилась, то, по крайней мере, приостановилась. Занимайтесь всем остальным – благо, как Вы сами успели наговорить в комментариях к собственной фотографии, Вы – успешны. В послужном списке у Вас было депутатство, у большинства из Ваших оппонентов – нет. Считайте, что этим сердце и успокоится. Правда, Ваш оппонент «Толян» был дважды депутатом, но на это уже почти можно не обращать внимания.


Собственно говоря, а чего мы все хотели? Двадцать лет все кричали, что Лукашенко сформировал оппозицию «под себя». Ну вот, из того, что он там делал «под себя», мы и слепили получившееся. Соперник не угоден? А мы его не зарегистрируем. Под любым предлогом. Тем более что таких предлогов хватает. Не было бы их – все равно не было бы и консенсуса. Ведь его никогда нет.

Всё это зрелище ранее казалось просто скучным и неинтересным. Теперь оно вызывает интерес примерно в той же степени, в какой интересна видеосъемка престарелых панд, толкающих друг друга на площадке Пекинского зоосада, куда не пускают зрителей из-за боязни коронавируса. Они забавны, но никто этого не видит.

Наденем марлевые повязки и откупорим банки с попкорном. Канопацкой уже нет с нами, опасности заразить ее попросту не существует. Остальных тоже не очень жалко, но мы же к ним не приближаемся, правда? Пусть потолкаются. Мацкевич расскажет потом, какие они мудаки.
 
 
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Как говорится – ничего личного. Пишет belsat.eu Александр Федута
 
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