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Почти 30 культовых сооружений строят сейчас в Минске

04.03.2020 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возведение 27 культовых объектов продолжается в столице в 2020 г. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей Шендик

Речь идет о 17 православных культовых комплексах и церквях, 9 римско-католических комплексах, а также социальном центре христиан-баптистов. На данный момент в городе действуют 156 религиозных общин, представляющих 22 конфессии из 26, зарегистрированных в нашей стране.

По поручению Главы государства в Минске проведена инвентаризация культовых объектов для выявления зданий, на которые отсутствуют правоудостоверяющие документы. Теперь необходимая документация по таким объектам оформляется.
 
Теги: Минск
 
 
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Возведение 27 культовых объектов продолжается в столице в 2020 г. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил начальник главного...
 
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