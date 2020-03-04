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В шахте «Беларуськалия» машина врезалась в «стену», есть жертвы
04.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Происшествие случилось сегодня около 13:00 на 3-м рудоуправлении на глубине более 600 м. Во время транспортировки рабочих автомобиль «Минка» столкнулся с целиком породы. По данным
— При перевозке людей со склона в машине вырвало карданный вал, ее подтолкнуло на целик - и пошла вразнос. Пострадали около 8 человек, но водитель больше всего, — говорится в солигорской группе.
Позже информацию о трагедии подтвердили в Следственном комитете Беларуси.
— По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, —
С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала следственно-оперативная группа произвела спуск на в шахту. Обстоятельства выясняются.
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Происшествие случилось сегодня около 13:00 на 3-м рудоуправлении на глубине более 600 м. Во время транспортировки рабочих автомобиль «Минка» столкнулся с целиком...
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