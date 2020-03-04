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В шахте «Беларуськалия» машина врезалась в «стену», есть жертвы

04.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В шахте «Беларуськалия» машина врезалась в «стену», есть жертвы

     Машина «Минка» в шахте «Беларуськалия», фото иллюстративное

Происшествие случилось сегодня около 13:00 на 3-м рудоуправлении на глубине более 600 м. Во время транспортировки рабочих автомобиль «Минка» столкнулся с целиком породы. По данным группы «Солигорские автолюбители» Вконтакте, один рабочий погиб.

— При перевозке людей со склона в машине вырвало карданный вал, ее подтолкнуло на целик - и пошла вразнос. Пострадали около 8 человек, но водитель больше всего, — говорится в солигорской группе.

Позже информацию о трагедии подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

— По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в указанном транспортном средстве работники предприятия. Были доставлены в больницу 8 человек. Водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, — сообщается в официальном Телеграм-канале ведомства.

С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала следственно-оперативная группа произвела спуск на в шахту. Обстоятельства выясняются.


Slutsk-Gorod.by
Фото: Константин Харламов в LiveJournal

 
 
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Происшествие случилось сегодня около 13:00 на 3-м рудоуправлении на глубине более 600 м. Во время транспортировки рабочих автомобиль «Минка» столкнулся с целиком...
 
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