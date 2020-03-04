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Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки

04.03.2020 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат и миллиардер Майк Блумберг после неудачи на серии демократических праймериз в "супервторник" объявил, что больше не будет бороться за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах против действующего президента США Дональда Трампа.


REUTERS

Теперь Блумберг, потративший на агитационную кампанию более полумиллиарда долларов из своих собственных средств, выступил в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена.

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы одолеть Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же самой причине", - сказано в заявлении экс-мэра.

"Я всегда верил, что для победы над Дональдом Трампом надо прежде всего объединиться вокруг кандидата с наибольшими шансами. После вчерашнего голосования стало ясно, что этот кандидат - мой друг и прекрасный американец Джо Байден", - говорится в тексте.


Из 14 штатов и территорий, где 3 марта сторонники демократов голосовали за претендентов на участие в президентских выборах, Блумберг смог получить первое место только в Американском Самоа - это несколько островов в Тихом океане, где живут 51 тысяча человек.

Крупные и важнейшие штаты в "супервторник" выиграли Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Победа на праймериз в девяти штатах, включая второй по размеру в США Техас, сразу же сделала Байдена лидером кампании за выдвижение.

Впрочем, по математическим прогнозам, Сандерс имеет наилучшие шансы выиграть в Калифорнии, на которую приходится до трети делегатов, разыгрываемых в "супервторник".

Делегаты на съезд Демократической партии, который официально утвердит поддерживаемого ею кандидата, избираются в каждом штате и территории США в количестве, пропорциональном голосам, отданным за каждого из претендентов. На первом голосовании они будут обязаны поддержать того кандидата, которого представляют.

Выборы состоятся в ноябре 2020-го, и действующий президент Дональд Трамп, несмотря на вынесенный ему импичмент, уже начал кампанию за свое переизбрание на второй срок.
 
 
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Экс-мэр Нью-Йорка, медиамагнат и миллиардер Майк Блумберг после неудачи на серии демократических праймериз в "супервторник" объявил, что больше не будет бороться...
 
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