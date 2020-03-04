Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки

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Теперь Блумберг, потративший на агитационную кампанию более полумиллиарда долларов из своих собственных средств, выступил в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена.





"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы одолеть Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же самой причине", - сказано в заявлении экс-мэра.





"Я всегда верил, что для победы над Дональдом Трампом надо прежде всего объединиться вокруг кандидата с наибольшими шансами. После вчерашнего голосования стало ясно, что этот кандидат - мой друг и прекрасный американец Джо Байден", - говорится в тексте.









Из 14 штатов и территорий, где 3 марта сторонники демократов голосовали за претендентов на участие в президентских выборах, Блумберг смог получить первое место только в Американском Самоа - это несколько островов в Тихом океане, где живут 51 тысяча человек.





Крупные и важнейшие штаты в "супервторник" выиграли Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Победа на праймериз в девяти штатах, включая второй по размеру в США Техас, сразу же сделала Байдена лидером кампании за выдвижение.





Впрочем, по математическим прогнозам, Сандерс имеет наилучшие шансы выиграть в Калифорнии, на которую приходится до трети делегатов, разыгрываемых в "супервторник".





Делегаты на съезд Демократической партии, который официально утвердит поддерживаемого ею кандидата, избираются в каждом штате и территории США в количестве, пропорциональном голосам, отданным за каждого из претендентов. На первом голосовании они будут обязаны поддержать того кандидата, которого представляют.





Выборы состоятся в ноябре 2020-го, и действующий президент Дональд Трамп, несмотря на вынесенный ему импичмент, уже начал кампанию за свое переизбрание на второй срок.



