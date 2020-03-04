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BMW обновила логотип

04.03.2020 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания BMW объявила о смене логотипа. Теперь там нет традиционного черного ободка, сообщает пресс-служба концерна.

Фото: BMW

Компания BMW объявила о смене логотипа. Теперь там нет традиционного черного ободка, сообщает пресс-служба концерна.

По мнению вице-президента компании Йенса Тимера, BMW становится «брендом отношений», а новый логотип должен символизировать открытость и ясность.

До этого эмблему меняли в 1997 году. Обновленный шильдик установлен на новом автомобиле Concept i4.

Бело-голубая круглая эмблема марки используется с конца 1920-х. Изначально компания занималась производством и обслуживанием авиационных двигателей для ВВС Германии, поэтому многие считают, что разделенный на четыре сектора круг символизирует крутящийся винт. В самом концерне это называют мифом, но развеивать его не спешат. В компании рассказали, что белый и голубой — цвета Баварии, где зародилась фирма.
 
 
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Компания BMW объявила о смене логотипа. Теперь там нет традиционного черного ободка, сообщает пресс-служба концерна.
 
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