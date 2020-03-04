ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

04.03.2020 22:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хозяйки из Малоритского района бережно хранят эту традицию и готовы поделиться секретами приготовления настоящего кулинарного изыска. Кстати, гречишный хлеб, или «бабник» – так называют его местные, и сейчас занимает почетное место на столе у жителей этого региона. Правда, его пекут только по большим праздникам. Кусочек удалось попробовать и нашему корреспонденту.   

Кристина Протосовицкая – о вкусе традиций. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Главный ингредиент редкого рецепта хлеба – гречишная мука. Грубый помол дает ярко выраженный вкус, а шелуха – текстуру. Раньше мололи жернова – их по деревням практически не осталось. Сегодня в ход идут кофемолки, а то и электрические мельницы. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Александра Олесик знает толк в приготовлении уникального хлеба.

Свой первый гречаник испекла 60 лет назад, сразу после замужества. Ребенком наблюдала, как бабушка и мама дают «созреть» тесту. Процесс долгий – проходит больше 8 часов. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Александра Олесик, жительница Орехова:  
Были все вместе, и мама пекла, и баба пекла. Учились, чтобы все умели.  

По словам хозяйки, секрет удачного гречаника – и в печке. Настоящий – на обычной плите не выйдет. Жар должен подоспеть. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже


Малоритский район – единственный в Беларуси, где хлеб пекут из гречишной муки. Традиция зародилась в конце 19 века.

Сама земля предкам подсказала – на скромных почвах собирали хороший урожай гречихи.  

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Сегодня ее выращивает и специально оставляет необработанной местный фермер. Ровно столько, чтобы гречаник – или как его еще называют «бабник» – местные хозяйки пекли круглый год. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Кристина Протосовицкая, корреспондент:   
По вкусу ощущается гречка. Очень ярко выраженный вкус. Попадаются маленькие такие шелушинки. Так должно быть?

Александра Олесик:   
Так должно быть.

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже


Доропиевичи, Гвозница, Орехово – в районе наберется с десяток деревень, где хозяйки бережно хранят традицию. Новый статус историко-культурной ценности Беларуси – новые возможности.   

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Лидия Кивачук, директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы:  
Мы планируем на базе Доропиевичского дома ремесел, который в данный момент находится на реставрации, проводить мастер-классы для туристов для привлечения их в Беларусь и проводить мастер-классы для молодежи, показывать, как этот процесс происходит, дабы сохранить эту традицию.  

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Без гречаника в Малоритском районе сложно представить свадьбы или крестины – традиция живет в поколениях. И здесь верят, что в будущем желающих попробовать на вкус Беларусь найдется немало. 

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Александра Олесик, Лидия Кивочук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси из-за коронавируса врачи взяли под наблюдение 14,5 тысячи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика