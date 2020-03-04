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Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйки из Малоритского района бережно хранят эту традицию и готовы поделиться секретами приготовления настоящего кулинарного изыска. Кстати, гречишный хлеб, или «бабник» – так называют его местные, и сейчас занимает почетное место на столе у жителей этого региона. Правда, его пекут только по большим праздникам. Кусочек удалось попробовать и нашему корреспонденту.
Главный ингредиент редкого рецепта хлеба – гречишная мука. Грубый помол дает ярко выраженный вкус, а шелуха – текстуру. Раньше мололи жернова – их по деревням практически не осталось. Сегодня в ход идут кофемолки, а то и электрические мельницы.
Александра Олесик знает толк в приготовлении уникального хлеба.
Александра Олесик, жительница Орехова:
Сегодня ее выращивает и специально оставляет необработанной местный фермер. Ровно столько, чтобы гречаник – или как его еще называют «бабник» – местные хозяйки пекли круглый год.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Александра Олесик:
Лидия Кивачук, директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы:
Без гречаника в Малоритском районе сложно представить свадьбы или крестины – традиция живет в поколениях. И здесь верят, что в будущем желающих попробовать на вкус Беларусь найдется немало.
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Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже
Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе...
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