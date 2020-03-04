Видеофакт: вор в Австралии украл ожерелье с витрины удочками





В Мельбурне совершена кража необычным способом с помощью удочек. Об этом сегодня сообщил австралийский телеканал 9News.





telegraf.by Инцидент произошел еще в феврале. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как мужчина стоит у витрины с удочкой, пишет





Отмечается, что похитителю понадобилось около трех часов, чтобы совершить кражу. Мужчина сделал отверстие в витрине, и двумя удочками разной длины снял ожерелье Versace стоимостью около 800 долларов с манекена. Сигнализация в магазине не сработала.



