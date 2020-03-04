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ЦСКА в драматичном матче проиграл «Спартаку». Шкурин пробил в штангу, Гончаренко не пожал руку Тедеско
Источник материала: Tut.by
В Кубке России ЦСКА Виктора Гончаренко в драматичном поединке проиграл московскому «Спартаку» со счетом 2:3. Белорус Илья Шкурин вышел на замену на 94-й минуте.
Уже на 100-й минуте форвард из Беларуси пробил в штангу, а на 117-й минуте получил мяч в штрафной, пробил по воротам, но удар заблокировал защитник «Спартака» Жиго.
Отметим, что армейцы с 103-й минуты играли в большинстве. Но «Спартак» сумел забить.
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