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ЦСКА в драматичном матче проиграл «Спартаку». Шкурин пробил в штангу, Гончаренко не пожал руку Тедеско

04.03.2020 22:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кубке России ЦСКА Виктора Гончаренко в драматичном поединке проиграл московскому «Спартаку» со счетом 2:3. Белорус Илья Шкурин вышел на замену на 94-й минуте.


Фото: ЦСКА

Уже на 100-й минуте форвард из Беларуси пробил в штангу, а на 117-й минуте получил мяч в штрафной, пробил по воротам, но удар заблокировал защитник «Спартака» Жиго.


Отметим, что армейцы с 103-й минуты играли в большинстве. Но «Спартак» сумел забить.

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