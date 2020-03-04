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«Нам любые вершины могут покориться». Тренер брестского «Динамо» - о завоевании трофея
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук в эфире «Беларусь 5» подвел итог
— Немножко сломалась игра после удаления. Нам пришлось играть от обороны. Не так нам хотелось, чтобы мы садились низко. В любом случае, это добавит в психологическом плане уверенности. Мы знаем, что мы можем. И что нам любые вершины могут покориться.
— Что с Милевским?
— Артем — эмоциональный футболист. Мое мнение: за такой фол давать вторую желтую карточку… Ну, от этого не уйдешь. Остались на 50-й минуте в меньшинстве.
— Защита сыграла хорошо?
— Да, я доволен. Таких 100% моментов не было. Да, были дальние удары, но, в принципе, справились.
Напомним, что брестчане три года не могли обыграть «Шахтер». В последний раз они одолели «горняков» 28 мая 2017 года в Кубке Беларуси по пенальти.
Начиная с 2017 года брестское «Динамо» завоевало уже шесть трофеев.
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук подвел итог матча за Суперкубок.
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