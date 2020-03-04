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Коронавирус. Лидские пограничники усилили меры безопасности в пунктах пропуска

04.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Коронавирус. Лидские пограничники усилили меры безопасности в пунктах пропуска

На фоне общей обеспокоенности распространением китайского  коронавируса COVID-19, многие службы усилили меры безопасности и дополнительного контроля. Не остались в стороне и военнослужащие Лидского погранотряда.

В пунктах пропуска на участке ответственности пограничники сейчас уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан. С личным составом проведены дополнительные занятия по порядку выявления в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется и лицам, побывавшим в этих государствах, уделяется особое внимание.

В случае выявления в ходе пограничного контроля лиц с признаками инфекционного заболевания такие граждане изолируются от общего потока и направляются в санитарно-карантинный пункт, расположенный в пункте пропуска, где ими занимается дежурный врач. Для работы с указанной категорией лиц, пресекающих границу, пограничники обеспечены необходимыми индивидуальными средствами защиты и готовы к любым ситуациям.

Предпринимаемые в настоящее время меры в целом не сказываются  на пропускной способности пунктов пропуска.

Уважаемые граждане! Руководство Лидского пограничного отряда обращает ваше внимание, что в соответствии с указанием Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь и рекомендациям Минздрава приостановлен выезд организованных групп детей за рубеж на оздоровление. Данное ограничение призвано уберечь несовершеннолетних граждан нашей страны от заражения. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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На фоне общей обеспокоенности распространением китайского  коронавируса COVID-19, многие службы усилили меры безопасности и дополнительного контроля. Не остались в...
 

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