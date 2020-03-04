ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер ХК «Лида»: «В чём проблемы, я не знаю, может спонсоры перестали помогать, ситуация непонятная. Просто нет денег»

04.03.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Главный тренер ХК «Лида»: «В чём проблемы, я не знаю, может спонсоры перестали помогать, ситуация непонятная. Просто нет денег»

Главный тренер ХК «Лида» Павел Микульчик в интервью корреспонденту «БХ» рассказал о том, какая ситуация сложилась в его клубе на сегодняшний день.

– Павел Антонович, по итогам переходного турнира неожиданно для многих «Лида» заняла последнее место. На ваш взгляд, в чём кроются причины такого результата?

– На самом деле всё началось по окончании прошлого сезона. После победы в переходном турнире я предложил руководству клуба подписать контракты с лидерами, а также улучшить условия проживания для ребят и некоторым из них чуть-чуть поднять суммы контрактов. На это мне был дан ответ, что никто никуда не денется, но игроки ушли в другие клубы. В итоге мне, как главному тренеру, в июле месяце пришлось набирать, по сути, полностью новую команду. На первом сборе с состава прошлого сезона было лишь два голкипера – Поляков и Козловский, а также один защитник – Шуба и два форварда – Бабитский и Кирпичёнок. Все остальные хоккеисты, кто появился в команде на тот момент, имели только опыт выступления в Экстралиге «Б» или Высшей лиге чемпионата Беларуси.

– Почему не было возможности позвать ребят посильнее?

– Ситуация банальная – исходя из наших финансовых возможностей. Мы приглашали игроков, но на тот момент даже у пяти клубов из Экстралиги «Б» финансовые возможности были лучше. Поэтому ребята всегда принимали более хорошие предложения, хотя я лично обзванивал хоккеистов, более двадцати человек можно было пригласить и сделать хорошую команду, но не получилось. Кто-то не пошёл из-за того, что условия не устраивали, а кто-то уже знал, что из «Лиды» ушли игроки, которые составляли костяк коллектива, и на тот момент не было опытных хоккеистов. Они понимали, что просто не с кем будет играть. Поэтому сложилась такая ситуация.

– Поэтому и легионеров не было посильнее?

– Понятно, чтобы приехал сильный легионер ему надо создать условия, чтобы и проживание, и питание были адекватные. Это самые элементарные вещи. Само собой, нужна и достойная зарплата. На те условия, что мы могли предложить ехали только те легионеры, которые у нас были на данный момент. Я думаю, что лучше мы бы и не нашли. Опять же их надо было бы смотреть на предсезонном сборе, а у нас таких возможностей не было. Для того, чтобы легионер приехал нужно оплачивать питание, проживание, а у клуба такие ресурсы были тоже не всегда, чтобы позвать пять–шесть иностранцев. Мы же могли пригласить только два-три человека максимум, чтобы клуб это оплатил. Позвать большее количество легионеров и выбрать достойных – такой возможности просто не было.

– Несмотря на это могла ли команда выступить лучше, даже тем составом, что собрали летом?

– Возможно было бы сыграть лучше при других финансовых условиях. Только  нужно было ребятам выкладываться полностью, несмотря на эту ситуацию. У нас было много хороших игр, когда за матч бросали по 30-40 бросков, но при этом забивали ноль голов, потому что ребята в них где-то недорабатывали – нужно было закрыть вратаря, полезть на пятак, блокировать шайбу, словить её на себя. Вот этого нам и не хватило в этих матчах.

Также было много игр, когда мы вели по счёту, владели шайбой и на ровном месте делали глупые ошибки, просто отдавали её чужому игроку и нас за это наказывали. Где-то нам не хватало опыта, чтобы элементарно сыграть от простого. Понятно, что с этим составом можно было бы выступить лучше, но нам не хватило опытных игроков в трудную минуту. Не то, чтобы у белорусов и россиян такой менталитет, просто должна быть в команде конкуренция. Они должны чувствовать, что могут в любой момент потерять место в составе и потерять место работы. Если так было бы, то и мы, может быть, по-другому играли.

– С себя, как главного тренера команды, не снимаете ответственности за такой провальный результат?

– Естественно, нет. Тут есть и моя вина. Не смог в этой ситуации собрать достойную команду, создать коллектив, не смог достучаться и замотивировать ребят, чтобы они работали на пределе, где-то не хватило жёсткости. Здесь каждый виноват по-своему: и тренер, и хоккеисты, и руководство, то, что не сработали как одна команда, не шли к одной цели. Каждый в этой ситуации, мягко говоря, не доработал.

– Сейчас, после последнего матча переходного турнира с «Могилёвом», который состоялся 21 февраля, вы сказали, что руководство клуба хочет выставить команду на простой. Как на данный момент обстоят дела?

– Ситуация немножко поменялась. Будем, скорее всего, работать март месяц, но за какие деньги и как будет выплачиваться зарплата ещё ничего неизвестно, потому что у нас за один месяц уже уменьшили зарплату. С тренерского штаба на двадцать процентов, а с хоккеистов чуть поменьше. В общем, март месяц мы работаем, а апрель уже все равно отправят всех на простой. Пока так.

– Начиная с декабря месяца прошлого года ходили слухи, что у «Лиды» возникли финансовые вопросы и игроки и тренеры не получали зарплату. Насколько это соответствует действительности?

– Так оно и есть. Два месяца у нас задержка зарплаты и, начиная с Нового года, уже ребята перестали получать деньги даже на питание. То есть, помимо того, что у них нет зарплаты, так и перестали питаться. У нас питание было только на выездах, где ещё как-то ребят кормили, а на домашних играх в Лиде сидели без денег.

– А как обстоят дела с проживанием ребят, клуб чем-то помогает им в этом?

– Клуб ничем не помогает ребятам, кто снимает квартиры. В отличии от других команд, где хотя бы половину (оплаты за жильё) платят, то у нас такого нет. Они всё снимают полностью за свои деньги. Кто-то же живёт в общежитии возле дворца, но его даже сложно назвать общежитием. Три кровати, пустые стены и нет вообще ничего, и плюс за это они ещё платят деньги. По три с половиной рубля платят за сутки белорусы и по одиннадцать рублей с лишним платят за сутки легионеры.

– А на что ссылается руководство, почему всё не выплачивается вовремя?

– Проблемы с финансами, поэтому ничего и не выплачивается. Пока ничего внятного не говорят. В чём проблемы, я не знаю, может спонсоры перестали помогать, ситуация непонятная. Просто нет денег.

– Как известно, контракты у хоккеистов до 30 апреля. У ХК «Лида» до этого времени будут ли какие-то товарищеские матчи?

– Конечно, хотелось бы, как и всем командам доработать до 30 апреля, потому что был тяжёлый сезон. Должен пройти восстановительный тренировочный процесс. Хотелось бы сыграть и товарищеские игры, потому что в этом году нет никаких турниров развития, вообще ничего. Поэтому планы есть, но в данной ситуации тяжело что-то сказать. Пойдёт ли на это руководство. Оплачивать тот же автобус на товарищескую игру или ещё что-то, сказать трудно.

– В сентябре 2019 года клуб посетил мэр Лидского района и пообещал оказать поддержку клубу во всех аспектах. Посещал ли он игры вашей команды в дальнейшем, и чувствовалась ли на самом деле какая-либо поддержка команды в ходе сезона со стороны главы региона?

– Да, игры он посещал и поддерживал, приходило руководство различных заводов, но помощи на данный момент команда никакой не получила. У нас ситуация не поменялась в лучшую сторону, а, стала ещё хуже и пошли проблемы.

– Также есть слухи о том, что клуб «Лида» в дальнейшем может быть ликвидирован. Насколько это соответствует действительности?

– Не владею ситуацией. Нам никто ничего не озвучивал, что будет в дальнейшем, но жалко, конечно, что «Лида», у которой есть свои традиции – это всего лишь вторая команда в области. Одна команда получает всё в области, даже больше, а другая ничего.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ХК «Лида» Павел Микульчик в интервью корреспонденту «БХ» рассказал о том, какая ситуация сложилась в его клубе на сегодняшний день. – Павел...
 

Новости дня
Новости разные
 
Коронавирус. Лидские пограничники усилили меры безопасности в пунктах пропуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика