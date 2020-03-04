Главный тренер ХК «Лида»: «В чём проблемы, я не знаю, может спонсоры перестали помогать, ситуация непонятная. Просто нет денег»

Источник материала: Lida.Info





Главный тренер ХК «Лида» Павел Микульчик в интервью корреспонденту «БХ» рассказал о том, какая ситуация сложилась в его клубе на сегодняшний день.

– Павел Антонович, по итогам переходного турнира неожиданно для многих «Лида» заняла последнее место. На ваш взгляд, в чём кроются причины такого результата?

– На самом деле всё началось по окончании прошлого сезона. После победы в переходном турнире я предложил руководству клуба подписать контракты с лидерами, а также улучшить условия проживания для ребят и некоторым из них чуть-чуть поднять суммы контрактов. На это мне был дан ответ, что никто никуда не денется, но игроки ушли в другие клубы. В итоге мне, как главному тренеру, в июле месяце пришлось набирать, по сути, полностью новую команду. На первом сборе с состава прошлого сезона было лишь два голкипера – Поляков и Козловский, а также один защитник – Шуба и два форварда – Бабитский и Кирпичёнок. Все остальные хоккеисты, кто появился в команде на тот момент, имели только опыт выступления в Экстралиге «Б» или Высшей лиге чемпионата Беларуси.

– Почему не было возможности позвать ребят посильнее?

– Ситуация банальная – исходя из наших финансовых возможностей. Мы приглашали игроков, но на тот момент даже у пяти клубов из Экстралиги «Б» финансовые возможности были лучше. Поэтому ребята всегда принимали более хорошие предложения, хотя я лично обзванивал хоккеистов, более двадцати человек можно было пригласить и сделать хорошую команду, но не получилось. Кто-то не пошёл из-за того, что условия не устраивали, а кто-то уже знал, что из «Лиды» ушли игроки, которые составляли костяк коллектива, и на тот момент не было опытных хоккеистов. Они понимали, что просто не с кем будет играть. Поэтому сложилась такая ситуация.

– Поэтому и легионеров не было посильнее?

– Понятно, чтобы приехал сильный легионер ему надо создать условия, чтобы и проживание, и питание были адекватные. Это самые элементарные вещи. Само собой, нужна и достойная зарплата. На те условия, что мы могли предложить ехали только те легионеры, которые у нас были на данный момент. Я думаю, что лучше мы бы и не нашли. Опять же их надо было бы смотреть на предсезонном сборе, а у нас таких возможностей не было. Для того, чтобы легионер приехал нужно оплачивать питание, проживание, а у клуба такие ресурсы были тоже не всегда, чтобы позвать пять–шесть иностранцев. Мы же могли пригласить только два-три человека максимум, чтобы клуб это оплатил. Позвать большее количество легионеров и выбрать достойных – такой возможности просто не было.

– Несмотря на это могла ли команда выступить лучше, даже тем составом, что собрали летом?

– Возможно было бы сыграть лучше при других финансовых условиях. Только нужно было ребятам выкладываться полностью, несмотря на эту ситуацию. У нас было много хороших игр, когда за матч бросали по 30-40 бросков, но при этом забивали ноль голов, потому что ребята в них где-то недорабатывали – нужно было закрыть вратаря, полезть на пятак, блокировать шайбу, словить её на себя. Вот этого нам и не хватило в этих матчах.

Также было много игр, когда мы вели по счёту, владели шайбой и на ровном месте делали глупые ошибки, просто отдавали её чужому игроку и нас за это наказывали. Где-то нам не хватало опыта, чтобы элементарно сыграть от простого. Понятно, что с этим составом можно было бы выступить лучше, но нам не хватило опытных игроков в трудную минуту. Не то, чтобы у белорусов и россиян такой менталитет, просто должна быть в команде конкуренция. Они должны чувствовать, что могут в любой момент потерять место в составе и потерять место работы. Если так было бы, то и мы, может быть, по-другому играли.

– С себя, как главного тренера команды, не снимаете ответственности за такой провальный результат?

– Естественно, нет. Тут есть и моя вина. Не смог в этой ситуации собрать достойную команду, создать коллектив, не смог достучаться и замотивировать ребят, чтобы они работали на пределе, где-то не хватило жёсткости. Здесь каждый виноват по-своему: и тренер, и хоккеисты, и руководство, то, что не сработали как одна команда, не шли к одной цели. Каждый в этой ситуации, мягко говоря, не доработал.

– Сейчас, после последнего матча переходного турнира с «Могилёвом», который состоялся 21 февраля, вы сказали, что руководство клуба хочет выставить команду на простой. Как на данный момент обстоят дела?

– Ситуация немножко поменялась. Будем, скорее всего, работать март месяц, но за какие деньги и как будет выплачиваться зарплата ещё ничего неизвестно, потому что у нас за один месяц уже уменьшили зарплату. С тренерского штаба на двадцать процентов, а с хоккеистов чуть поменьше. В общем, март месяц мы работаем, а апрель уже все равно отправят всех на простой. Пока так.

– Начиная с декабря месяца прошлого года ходили слухи, что у «Лиды» возникли финансовые вопросы и игроки и тренеры не получали зарплату. Насколько это соответствует действительности?

– Так оно и есть. Два месяца у нас задержка зарплаты и, начиная с Нового года, уже ребята перестали получать деньги даже на питание. То есть, помимо того, что у них нет зарплаты, так и перестали питаться. У нас питание было только на выездах, где ещё как-то ребят кормили, а на домашних играх в Лиде сидели без денег.

– А как обстоят дела с проживанием ребят, клуб чем-то помогает им в этом?

– Клуб ничем не помогает ребятам, кто снимает квартиры. В отличии от других команд, где хотя бы половину (оплаты за жильё) платят, то у нас такого нет. Они всё снимают полностью за свои деньги. Кто-то же живёт в общежитии возле дворца, но его даже сложно назвать общежитием. Три кровати, пустые стены и нет вообще ничего, и плюс за это они ещё платят деньги. По три с половиной рубля платят за сутки белорусы и по одиннадцать рублей с лишним платят за сутки легионеры.

– А на что ссылается руководство, почему всё не выплачивается вовремя?

– Проблемы с финансами, поэтому ничего и не выплачивается. Пока ничего внятного не говорят. В чём проблемы, я не знаю, может спонсоры перестали помогать, ситуация непонятная. Просто нет денег.

– Как известно, контракты у хоккеистов до 30 апреля. У ХК «Лида» до этого времени будут ли какие-то товарищеские матчи?

– Конечно, хотелось бы, как и всем командам доработать до 30 апреля, потому что был тяжёлый сезон. Должен пройти восстановительный тренировочный процесс. Хотелось бы сыграть и товарищеские игры, потому что в этом году нет никаких турниров развития, вообще ничего. Поэтому планы есть, но в данной ситуации тяжело что-то сказать. Пойдёт ли на это руководство. Оплачивать тот же автобус на товарищескую игру или ещё что-то, сказать трудно.

– В сентябре 2019 года клуб посетил мэр Лидского района и пообещал оказать поддержку клубу во всех аспектах. Посещал ли он игры вашей команды в дальнейшем, и чувствовалась ли на самом деле какая-либо поддержка команды в ходе сезона со стороны главы региона?

– Да, игры он посещал и поддерживал, приходило руководство различных заводов, но помощи на данный момент команда никакой не получила. У нас ситуация не поменялась в лучшую сторону, а, стала ещё хуже и пошли проблемы.

– Также есть слухи о том, что клуб «Лида» в дальнейшем может быть ликвидирован. Насколько это соответствует действительности?

– Не владею ситуацией. Нам никто ничего не озвучивал, что будет в дальнейшем, но жалко, конечно, что «Лида», у которой есть свои традиции – это всего лишь вторая команда в области. Одна команда получает всё в области, даже больше, а другая ничего.