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Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сезон в белорусском футболе стартовал! По традиции он открывался матчем за Суперкубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году за трофей сражались: чемпион Высшей Лиги – брестское «Динамо» и обладатель Кубка страны – солигорский «Шахтёр». Встреча прошла на переполненном стадионе футбольного клуба «Минск».
Второй тайм начался для брестчан с неприятностей. Вторую желтую карточку получил Артём Милевский. Как итог, полузащитник досматривал матч на скамейке запасных. После этого «Шахтёр» перехватил инициативу, но воспользоваться численным перевесом так и не смог. Суперкубок Беларуси остается в Бресте.
Павел Савицкий, полузащитник ФК «Динамо-Брест»:
Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Брестское «Динамо» третий год кряду выигрывает Суперкубок Беларуси. А вот «Шахтёр» всё никак не может покорить этот трофей. Команда три раза боролась за него и каждый раз оставалась ни с чем.
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Новости Беларуси. Сезон в белорусском футболе стартовал! По традиции он открывался матчем за Суперкубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году за...
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