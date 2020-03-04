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Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

04.03.2020 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезон в белорусском футболе стартовал! По традиции он открывался матчем за Суперкубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году за трофей сражались: чемпион Высшей Лиги – брестское «Динамо» и обладатель Кубка страны – солигорский «Шахтёр». Встреча прошла на переполненном стадионе футбольного клуба «Минск». 

Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Счёт был открыт уже на третьей минуте, Габи Кики оказался расторопнее всех во вратарской площади «Шахтёра» после штрафного удара в исполнении Александра Нойока. Защитник добивал мяч уже в пустые ворота – 1:0. А еще через несколько минут индивидуальным мастерством блеснул Павел Савицкий – 2:0. Именно при таких цифрах команды ушли на перерыв.

Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Второй тайм начался для брестчан с неприятностей. Вторую желтую карточку получил Артём Милевский. Как итог, полузащитник досматривал матч на скамейке запасных. После этого «Шахтёр» перехватил инициативу, но воспользоваться численным перевесом так и не смог. Суперкубок Беларуси остается в Бресте.   

Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Павел Савицкий, полузащитник ФК «Динамо-Брест»
Просто мы больше хотели этого и настроились посерьезнее. Не знаю, может где-то и удача. Вчера тренировались и очень сухое поле было, потому что не было дождя, а сейчас хорошо игралось.   

Павел Савицкий о Суперкубке Беларуси: «Мы больше хотели этого»

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК «Динамо-Брест»
Магия? Да нет, это работа, работа тренера, футболистов в первую очередь, всего персонала. Я думаю, это воздается, скажем так. Каждый вносит свою лепту. Естественно, что футболисты немножко больше делают, но они это заслужили.

Брестское «Динамо» третий год кряду выигрывает Суперкубок Беларуси. А вот «Шахтёр» всё никак не может покорить этот трофей. Команда три раза боролась за него и каждый раз оставалась ни с чем. 

Люди в материале: Павел Савицкий, Артём Милевский, Сергей Ковальчук, Габи Кики, Александр Нойок

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сезон в белорусском футболе стартовал! По традиции он открывался матчем за Суперкубок Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2020 году за...
 
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