Имение Дворище. Часть 3. 1870-1915 гг.

Ознакомиться с предыдущей частью можно тут: Имение Дворище. Часть 2. 1850-1870 гг.В 1869г казенное бывшее поезуитское имение Дворище было разделено на две части. Северная часть под названием имение Трокели площадью 3.168 десятин (3456 га) общей стоимостью 25804 руб 12 января 1870г передана в собственность начальника штаба Виленского военного округа генерал-майора Александра Павловича Никитина. 5 февраля акт передачи права собственности был оформлен в Виленской соединенной Палате уголовного и гражданского суда. Пять лет спустя 20 мая 1875 г. А.П. Никитин продал Трокели за 73500 рублей инженеру Константину Яковлевичу Михайловскому (1.S.87).