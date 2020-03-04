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Имение Дворище. Часть 3. 1870-1915 гг.

04.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Ознакомиться с предыдущей частью можно тут:  Имение Дворище. Часть 2. 1850-1870 гг.   В 1869г казенное бывшее поезуитское имение Дворище  было разделено на две  части. Северная  часть под названием имение Трокели площадью 3.168 десятин (3456 га) общей стоимостью 25804 руб 12 января 1870г передана в собственность  начальника штаба Виленского военного округа генерал-майора  Александра Павловича  Никитина. 5 февраля акт передачи права собственности был оформлен в Виленской соединенной  Палате уголовного и гражданского суда. Пять лет спустя 20 мая 1875 г.  А.П. Никитин продал Трокели за 73500 рублей инженеру Константину Яковлевичу Михайловскому (1.S.87).

Имение Дворище. Часть 3. 1870-1915 гг.

Михайловский Константин Яковлевич

 
 
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Ознакомиться с предыдущей частью можно тут:  Имение Дворище. Часть 2. 1850-1870 гг.   В 1869г казенное бывшее поезуитское имение Дворище  было разделено на две  части....
 
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