Имение Дворище. Часть 3. 1870-1915 гг.

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Ознакомиться с предыдущей частью можно тут: Имение Дворище. Часть 2. 1850-1870 гг. В 1869г казенное бывшее поезуитское имение Дворище было разделено на две части. Северная часть под названием имение Трокели площадью 3.168 десятин (3456 га) общей стоимостью 25804 руб 12 января 1870г передана в собственность начальника штаба Виленского военного округа генерал-майора Александра Павловича Никитина. 5 февраля акт передачи права собственности был оформлен в Виленской соединенной Палате уголовного и гражданского суда. Пять лет спустя 20 мая 1875 г. А.П. Никитин продал Трокели за 73500 рублей инженеру Константину Яковлевичу Михайловскому (1.S.87).