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«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

04.03.2020 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 марта праздник не только у тех, кто уже носит погоны, но и у тех, кто только постигает эту профессию. Будущих милиционеров готовят в лицее МВД. 

Причем с малых лет. В это учебное заведение можно поступать уже после 6 класса обычной школы. Здесь учатся ребята со всей Беларуси.   

Итак, один день из жизни будущего милиционера – в материале Дмитрия Бояровича. 

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Владислав в этих стенах проводит большую часть учебных будней. Парень один из лучших учащихся лицея МВД. Лицея, в котором готовят будущих милиционеров. Сюда Влад поступил после 6-го класса Волковысской школы. Говорит, пока ни разу не пожалел.    

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Кроме обычных школьных предметов – математики, русского и белорусского языка, химии, обществоведения – ребята изучают специальные дисциплины. К примеру, допризывную военную подготовку. Дети (по 15-17 лет) уже здорово чеканят шаг на плацу.  

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Владислав Кучко, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:  
Я с детства хотел быть милиционером. Когда был в 7 классе и было время поступать (весна), мама спросила, будем ли поступать, я без вопросов ответил «да». Обучаясь тут, я определился, куда именно я пойду. Это Академия МВД, факультет милиции, отдел по борьбе с экономическими преступлениями.   

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Лицей каждый год проводит десятки соревнований и конкурсов. Ребята собирают автомат Калашникова на скорость (рекорд, кстати, 13 секунд), качают пресс на выносливость, поднимают гири.  

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Кто-то участвует в интеллектуальных состязаниях. Владислав вот – мистер Эрудит лицея. Средний балл у парня 9. К слову, есть здесь и свои звания: от лицеиста до вице-старшего сержанта.   

Владислав Кучко:
Если позволяет средний балл и дисциплина (и у самого лицеиста есть желание поехать домой) он может в пятницу поехать и в воскресенье вернуться. Вообще, я езжу часто, но могу и оставаться. 

«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?

Каждый год лицей МВД выпускает 50 учащихся. Каждый из них находит свое место в системе внутренних дел Беларуси. Дисциплина, ответственность и отвага – это качества, с которыми выпускники не расстаются и впредь. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Владислав Кучко

 
 
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Новости Беларуси. 4 марта праздник не только у тех, кто уже носит погоны, но и у тех, кто только постигает эту профессию. Будущих милиционеров готовят в лицее МВД.  ...
 
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