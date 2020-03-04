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«Я с детства хотел быть милиционером». Чему учат в лицее МВД Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 марта праздник не только у тех, кто уже носит погоны, но и у тех, кто только постигает эту профессию. Будущих милиционеров готовят в лицее МВД.
Причем с малых лет. В это учебное заведение можно поступать уже после 6 класса обычной школы. Здесь учатся ребята со всей Беларуси.
Владислав в этих стенах проводит большую часть учебных будней. Парень один из лучших учащихся лицея МВД. Лицея, в котором готовят будущих милиционеров. Сюда Влад поступил после 6-го класса Волковысской школы. Говорит, пока ни разу не пожалел.
Кроме обычных школьных предметов – математики, русского и белорусского языка, химии, обществоведения – ребята изучают специальные дисциплины. К примеру, допризывную военную подготовку. Дети (по 15-17 лет) уже здорово чеканят шаг на плацу.
Владислав Кучко, учащийся специализированного лицея МВД Беларуси:
Лицей каждый год проводит десятки соревнований и конкурсов. Ребята собирают автомат Калашникова на скорость (рекорд, кстати, 13 секунд), качают пресс на выносливость, поднимают гири.
Кто-то участвует в интеллектуальных состязаниях. Владислав вот – мистер Эрудит лицея. Средний балл у парня 9. К слову, есть здесь и свои звания: от лицеиста до вице-старшего сержанта.
Владислав Кучко:
Каждый год лицей МВД выпускает 50 учащихся. Каждый из них находит свое место в системе внутренних дел Беларуси. Дисциплина, ответственность и отвага – это качества, с которыми выпускники не расстаются и впредь.
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Новости Беларуси. 4 марта праздник не только у тех, кто уже носит погоны, но и у тех, кто только постигает эту профессию. Будущих милиционеров готовят в лицее МВД. ...
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