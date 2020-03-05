Золотая рыбка. На кого и когда можно рыбачить в Беларуси?

НЕРЕСТ
Весной у большинства видов рыбы происходит нерест. Для успешного икрометания требуются комфортные температурные условия и минимальное вмешательство человека в жизненный цикл. Именно поэтому Указом президента №580 от 8 декабря 2005 г. были установлены Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
Согласно п. 105 Правил лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня. При введении данных сроков учитывалась специфика рыбного нереста в разных регионах, поэтому сроки дифференцируются для каждой области.
При этом в данные периоды запрещена в основном промышленная добыча рыбы. Любители могут продолжать рыбачить, но с рядом ограничений. К примеру, лов допускается только в светлое время суток – не ранее чем за час до восхода солнца и не позже часа после захода солнца. Рыбу можно ловить только с берега, льда и некоторых искусственных сооружений – в воду заходить нельзя. Разрешается использовать только одну удочку с одним крючком либо один спиннинг с искусственной приманкой. Допускается использование одинарного, двойного либо тройного крючка. Пользоваться маломерными судами для каких-либо целей в этот период запрещено.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
Кроме запрета на лов рыбы в сроки, предусмотренные в п. 105, в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на лов отдельных видов рыб. Это связано с началом икрометания. Например, щука нерестится раньше всех – соответственно, и нуждается в защите для сохранения своей популяции с первых дней этого жизненного цикла.
Лов щуки обыкновенной обычно запрещен с 1 марта по 15 апреля во всех областях, кроме Витебской, где этот срок установлен с 9 марта по 25 апреля. Лов судака запрещен с 15 апреля по 30 мая. Лов сома обыкновенного – с 31 мая по 1 июля и с 1 ноября по 31 марта, а в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 20 июня и с 1 ноября по 31 марта. Лов сига чудского не допускается с 1 ноября по 15 декабря, налима обыкновенного – с 25 декабря по 28 февраля. Если вы выловили рыбу в период запрета на лов именно этой особи, ее нужно выпустить живой в рыболовные угодья.
С 1 октября по 15 апреля запрещается промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах. Перечень зимовальных ям с определением их границ указывается в биолого-экономических и (или) рыбоводно-биологических обоснованиях.
В случае изменения погодных условий, влияющих на воспроизводство рыбных ресурсов, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может принимать решение об изменении сроков запрета, но не уменьшая при этом его общую продолжительность.
ШТРАФ
Размер штрафа за незаконную ловлю рыбы предусмотрен ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц – от 20 до 50 базовых величин (сейчас 1 базовая величина – 27 руб.). Конфискуют и приспособления для ловли. Для ИП и юрлиц штрафы еще выше. В случае причинения серьезного вреда, могут даже возбудить уголовное дело.
Кроме того, придется возместить ущерб за каждую выловленную особь. Размер ущерба – от 9 до 18 базовых величин за каждую рыбу в зависимости от ее вида. Поэтому выловленная в период запрета рыбка может и впрямь оказаться золотой.