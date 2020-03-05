Золотая рыбка. На кого и когда можно рыбачить в Беларуси?

Источник материала: Аргументы и факты

Если вы выловили рыбу в период запрета на лов именно этой особи, ее нужно выпустить живой в рыболовные угодья. ©

НЕРЕСТ

Весной у большинства видов рыбы происходит нерест. Для успешного икрометания требуются комфортные температурные условия и минимальное вмешательство человека в жизненный цикл. Именно поэтому Указом президента №580 от 8 декабря 2005 г. были установлены Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Согласно п. 105 Правил лов всех видов рыбы в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей – с 1 апреля по 30 мая, Витебской области – с 10 апреля по 8 июня. При введении данных сроков учитывалась специфика рыбного нереста в разных регионах, поэтому сроки дифференцируются для каждой области.

При этом в данные периоды запрещена в основном промышленная добыча рыбы. Любители могут продолжать рыбачить, но с рядом ограничений. К примеру, лов допускается только в светлое время суток – не ранее чем за час до восхода солнца и не позже часа после захода солнца. Рыбу можно ловить только с берега, льда и некоторых искусственных сооружений – в воду заходить нельзя. Разрешается использовать только одну удочку с одним крючком либо один спиннинг с искусственной приманкой. Допускается использование одинарного, двойного либо тройного крючка. Пользоваться маломерными судами для каких-либо целей в этот период запрещено.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

Кроме запрета на лов рыбы в сроки, предусмотренные в п. 105, в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на лов отдельных видов рыб. Это связано с началом икрометания. Например, щука нерестится раньше всех – соответственно, и нуждается в защите для сохранения своей популяции с первых дней этого жизненного цикла.

Лов щуки обыкновенной обычно запрещен с 1 марта по 15 апреля во всех областях, кроме Витебской, где этот срок установлен с 9 марта по 25 апреля. Лов судака запрещен с 15 апреля по 30 мая. Лов сома обыкновенного – с 31 мая по 1 июля и с 1 ноября по 31 марта, а в Брестской и Гомельской областях – с 19 мая по 20 июня и с 1 ноября по 31 марта. Лов сига чудского не допускается с 1 ноября по 15 декабря, налима обыкновенного – с 25 декабря по 28 февраля. Если вы выловили рыбу в период запрета на лов именно этой особи, ее нужно выпустить живой в рыболовные угодья.

С 1 октября по 15 апреля запрещается промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах. Перечень зимовальных ям с определением их границ указывается в биолого-экономических и (или) рыбоводно-биологических обоснованиях.

В случае изменения погодных условий, влияющих на воспроизводство рыбных ресурсов, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может принимать решение об изменении сроков запрета, но не уменьшая при этом его общую продолжительность.



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ШТРАФ

Размер штрафа за незаконную ловлю рыбы предусмотрен ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц – от 20 до 50 базовых величин (сейчас 1 базовая величина – 27 руб.). Конфискуют и приспособления для ловли. Для ИП и юрлиц штрафы еще выше. В случае причинения серьезного вреда, могут даже возбудить уголовное дело.

Кроме того, придется возместить ущерб за каждую выловленную особь. Размер ущерба – от 9 до 18 базовых величин за каждую рыбу в зависимости от ее вида. Поэтому выловленная в период запрета рыбка может и впрямь оказаться золотой.