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Беларусь заверила МАГАТЭ в надежности новой АЭС в Островце

05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая атомная электростанция Беларуси будет безопасной и надежной. В этом специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заверил премьер-министр республики Сергей Румас, передает телеканал «МИР 24».

Глава белорусского правительства подчеркнул, что данные вопросы были первостепенными на всех этапах строительства АЭС в Островце. Кроме того, с проверками не раз приезжала инспекция международного агентства по атомной энергии.

«Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами», – уточнил премьер-министр республики.

Белорусскую АЭС в Гродненской области строят по российскому проекту. Сейчас на станции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что допускает создание второй атомной станции при успешном запуске БелАЭС. По его словам, для второй станции уже подобрано место – где-то на востоке страны.



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За надежность станции лично поручился премьер-министр республики Сергей Румас.
 
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