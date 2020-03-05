Беларусь заверила МАГАТЭ в надежности новой АЭС в Островце

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая атомная электростанция Беларуси будет безопасной и надежной. В этом специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заверил премьер-министр республики Сергей Румас, передает телеканал «МИР 24».

Глава белорусского правительства подчеркнул, что данные вопросы были первостепенными на всех этапах строительства АЭС в Островце. Кроме того, с проверками не раз приезжала инспекция международного агентства по атомной энергии.

«Абсолютный приоритет в реализации проекта по строительству Белорусской АЭС остается в вопросах обеспечения безопасности будущей станции. Все этапы, связанные с вводом ее эксплуатацию, тщательно и последовательно выполняются. Причем Беларусь этот проект реализует совершенно открыто, во взаимодействии не только с Российской Федерацией, но и с многими международными партнерами», – уточнил премьер-министр республики.

Белорусскую АЭС в Гродненской области строят по российскому проекту. Сейчас на станции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива.