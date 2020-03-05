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Олимпийский девиз. Слоганы Игр последних лет

05.03.2020 06:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Олимпийский девиз. Слоганы Игр последних лет
Слоган обычно отражает национальный характер жителей страны, в которой проводятся Игры. © / Фото из открытых источников

ТОКИО-2020

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выбрал девиз предстоящих соревнований – United by Emotion («Объединенные одним чувством»).

«Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. Оргкомитет «Токио-2020» решил использовать девиз United by Emotion («Объединенные одним чувством»), чтобы стремиться к успешному проведению Игр», – отметили организаторы предстоящей Олимпиады в Японии.

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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

У Олимпийских игр есть универсальный девиз, который используется уже много лет. Он состоит из трех латинских слов «Citius, altius, fortius!», дословно означающих «Быстрее, выше, сильнее!».

Фраза впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились основателю современных Игр Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Девиз с этими словами был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

Альтернативный слоган впервые появился на Олимпиаде в 1988 году во время зимних Игр в Калгари – «Можете это почувствовать?» (в оригинале «Can you feel it?»). С тех пор организаторы стараются придумать свой уникальный девиз, который отражал бы национальный характер жителей страны, в которой проводятся соревнования и дух времени. Слоганы в основном используются в рекламных кампаниях для продвижения имиджа страны и Игр в целом.

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ЖАРКИЕ ИГРЫ

На последних зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане был использован слоган «Passion. Connected» («Объединяющая страсть»). Фраза символизирует мир, в котором все связаны общей страстью к зимним видам спорта, мир, открытый для любого поколения в любом месте и в любое время, объяснили свой выбор организаторы Игр-2018.

Девизом кампании по проведению Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро стала фраза «Мы все – Бразилия». Решение о выборе слогана приняла лично на тот момент президент страны Дилма Руссефф после нескольких консультаций с сотрудниками своей канцелярии. Интересно, что среди отвергнутых бразильскими властями вариантов – лозунг «Пот превращается в золото». Участники обсуждения обосновали свое негативное отношение к этому девизу тем, что Бразилия не является одной из ведущих олимпийских держав, поэтому вряд ли может претендовать на большое число высших наград в этих соревнованиях. Иными словами, по мнению экспертов, данный слоган не стал бы ассоциироваться с будущими достижениями местных атлетов.

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В Сочи-2014 был использован слоган «Жаркие. Зимние. Твои». По мнению оргкомитета, слоган удачно сочетает в себе новизну и динамику. «Первая часть слогана, состоящая из слов «жаркие» и «зимние», – динамическая, она символизирует движение, эволюцию и стремление вперед, – отмечали в оргкомитете. – Слово «жаркие» отражает накал спортивной борьбы и зрительских страстей и указывает на место проведения Игр – южный курортный город Сочи. Слова «твои» означает то, что каждый причастен к Олимпиаде и никто не остается в стороне».

В 2012 году в Лондоне использовалась в качестве слогана фраза «Вдохновляя поколение» («Inspire a Generation»), в 2010-м в Ванкувере – сразу две фразы: «С пылающими сердцами» («With glowing hearts») и «Самых блестящих подвигов» («Des plus brillants exploits»). В Пекине-2008 – «Один мир, одна мечта» («One world, one dream»), в Турине-2006 – «Здесь живет страсть» («Passion lives here»), а на родине Олимпийских игр в 2004 году в Афинах – «Добро пожаловать домой» («Welcome home»).

Игры в Солт-Лейк-Сити-2002 прошли под девизом «Зажги огонь внутри» («Light the fire within»), в Сиднее-2000 – «Раздели дух» («Share the Spirit») и «Посмей мечтать» («Dare to Dream»), в Нагано-1998 – «Сосуществование с природой» («Coexistence with the nature»), в Антанте-1996 – «Торжество века» («The celebration of the century»).

В 1994 году в Лиллехамере использовался слоган «От сердца — с любовью» («From the heart — Together with Love»), в 1992 году в Барселоне – «Друзья навсегда» («Friends Forever»), во французском Альбервилле-1992 – «На пике эффективности» («At the Peak of Performance»), в Сеуле-1988 – «Гармонировать и прогрессировать» («Harmonize and progress»).

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Неотъемлемый атрибут Олимпийских игр – официальный девиз, или слоган. «АиФ» вспомнил, какие фразы были выбраны организаторами последних Олимпиад в качестве...
 
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