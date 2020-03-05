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Огромный опасный астероид приближается к Земле

05.03.2020 08:46 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Астероид достигает в диаметре от 1,8 до 4,1 км, он стремительно приближается к Земле и может принести цунами и землетрясения.

О приближении к Земле потенциально опасного космического тела сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ученые предполагают, что космический объект максимально приблизится к Земле 29 апреля 2020 года.

Астероид пролетит на расстоянии примерно 6,29 млн км от нашей планеты, что в 16 раз дальше, чем до Луны. Однако трасса его прохождения считается потенциально опасной.

По информации NASA, объекты радиусом более километра могут в глобальном масштабе нанести ущерб планете. Они могут стать причиной землетрясений и цунами.

К примеру, астероид, который, как считается, убил динозавров был в диаметре 10 км.

 
 
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Астероид достигает в диаметре от 1,8 до 4,1 км, он стремительно приближается к Земле и может принести цунами и землетрясения.
 
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