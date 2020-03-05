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Огромный опасный астероид приближается к Земле
Источник материала: БДГ
Астероид достигает в диаметре от 1,8 до 4,1 км, он стремительно приближается к Земле и может принести цунами и землетрясения.
О приближении к Земле потенциально опасного космического тела
Ученые предполагают, что космический объект максимально приблизится к Земле 29 апреля 2020 года.
Астероид пролетит на расстоянии примерно 6,29 млн км от нашей планеты, что в 16 раз дальше, чем до Луны. Однако трасса его прохождения считается потенциально опасной.
По информации NASA, объекты радиусом более километра могут в глобальном масштабе нанести ущерб планете. Они могут стать причиной землетрясений и цунами.
К примеру, астероид, который, как считается, убил динозавров был в диаметре 10 км.
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Астероид достигает в диаметре от 1,8 до 4,1 км, он стремительно приближается к Земле и может принести цунами и землетрясения.
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