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ИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию или Беларусь
Источник материала: Партизан
Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года, — "Большой" и "Шайба".
"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью, — сказал Фазел. — Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".
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Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из...
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