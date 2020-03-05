ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

05.03.2020 08:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным МВФ, эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад.

Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год. Как сообщила на пресс-конференции в среду, 4 марта, в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева, исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад, передает DW

По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия коронавируса и каковы будут ее последствия. При этом глава МВФ подчеркнула, что организация постарается задействовать все доступные ей инструменты, чтобы в случае необходимости помочь своим 189 членам преодолеть экономические последствия эпидемии COVID-19. 

Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов. 10 млрд долларов из этой суммы предназначены для кредитов самым бедным странам. Выделяться они будут под нулевую ставку, сообщили в МВФ. 

Ранее, 3 марта, Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить развивающимся странам кредиты в размере 12 млрд долларов для борьбы с коронавирусом. По словам представителей Всемирного банка, прежде всего эти деньги должны пойти на развитие национальных систем здравоохранения. Около 4 млрд долларов, предназначенных для этих кредитов, будут взяты из активных программ ВБ. 

В январе 2020 года МВФ сообщил, что в 2019 году мировой ВВП вырос на 2,9 процента. В том же сообщении прогнозировалось, что в 2020 году этот показатель составит 3,3 процента. Ожидается, что эксперты МВФ опубликуют обновленный прогноз роста мировой экономики в 2020 году в апреле текущего года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВФ, эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
ИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию или Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика