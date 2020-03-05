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Маршруты некоторых автобусов в Пинске изменятся из-за ремонтных работ по улице Интернациональной
05.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», автобусы маршрутов №№ 2, 12, 12А, 29, 32 с 9 часов утра 9 марта и предположительно до конца дня 23 марта будут следовать по измененному маршруту. Изменения вносятся в связи с производством строительно-монтажных работ на улице Интернациональной в районе пересечения с улицей Студенческой.
Так, автобусы указанных маршрутов при движении в направлении ул. Центральной после пересечения железнодорожного переезда на ул. Рокоссовского будут осуществлять движение по схеме: ул. Рокоссовского – ул. Студенческая – ул. Ж. Гуренковой и далее по маршруту. Движение в обратном направлении – противоположным образом (для маршрута № 29 – по обычной схеме, по ул. Рокоссовского).
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», автобусы маршрутов №№ 2, 12, 12А, 29, 32 с 9 часов утра 9 марта и предположительно до конца дня 23...
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