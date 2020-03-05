Маршруты некоторых автобусов в Пинске изменятся из-за ремонтных работ по улице Интернациональной

Источник материала: Полесская правда





Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», автобусы маршрутов №№ 2, 12, 12А, 29, 32 с 9 часов утра 9 марта и предположительно до конца дня 23 марта будут следовать по измененному маршруту. Изменения вносятся в связи с производством строительно-монтажных работ на улице Интернациональной в районе пересечения с улицей Студенческой.

Так, автобусы указанных маршрутов при движении в направлении ул. Центральной после пересечения железнодорожного переезда на ул. Рокоссовского будут осуществлять движение по схеме: ул. Рокоссовского – ул. Студенческая – ул. Ж. Гуренковой и далее по маршруту. Движение в обратном направлении – противоположным образом (для маршрута № 29 – по обычной схеме, по ул. Рокоссовского).

— Беря во внимание изменения, на перечисленных маршрутах исключаются из обслуживания остановочные пункты «ЖКХ г. Пинска» (в обоих направлениях) и «Студенческая» (в обоих направлениях), в в схему движения будут дополнительно включены остановочные пункты «Рокоссовского» (в обоих направлениях) и «Медколледж» в направлении ул. Кирова, – добавили в автобусном парке.