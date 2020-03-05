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Национальный аэропорт усилил меры против коронавируса

05.03.2020 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Национальном аэропорту Минск проводятся мероприятия в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Беларуси и недопущения ввоза в страну и распространения коронавируса.

Соответствующая работа проводится во взаимодействии с Минздравом, таможенными и пограничными органами. Первостепенной задачей остается выявление коронавируса. Об этом сообщается на сайте airport.by.

Специалисты санитарно-карантинного пункта санэпидемслужбы Минска работают у борта самолета для выявления пассажиров с признаками вирусной инфекции. Людей с симптомами передадут медицинской службе. Для них отдельно оформляют паспорта и проводят таможенные процедуры. В секторах прилетов (1-4 — международный, 5-6 — союзный) установлены тепловизоры для дистанционного измерения температуры человека.

Пункты лабораторного контроля действуют в международном секторе прилета после пограничного контроля, а также в союзном секторе, куда прибывают пассажиры из России.

Пассажиров также информируют, кому рекомендована лабораторная диагностика. Тест бесплатный. При необходимости с человеком свяжутся и организуют медицинское наблюдение.

Кроме того, помещения аэровокзала убирают с дезинфицирующими средствами, а в здании уставлены устройства с антисептиками для рук.

Покинувшим зону выдачи багажа в секторе прилета при желании измерить температуру тела и сдать пробу на коронавирус нужно подойти к стойке информации.

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск проводятся мероприятия в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Беларуси и недопущения ввоза в страну и распространения...
 
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