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Цифра дня: на ремонт памятника Ленину в Могилёве потратят 72 тысячи долларов

05.03.2020 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ремонт памятника Ленину в Могилёве местные власти потратят 160 742 рубля (72 тысячи долларов).



Сейчас ищется генподрядчик для выполнения работ. На сайте госзакупок объявлены торги, передает "Еврорадио".

Памятник Ленину стоит у здания Могилёвского облисполкома более 60 лет. Его готовят к 150-летию со дня рождения вождя большевистской партии. Работы должны быть закончены в апреле.
 
 
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На ремонт памятника Ленину в Могилёве местные власти потратят 160 742 рубля (72 тысячи долларов).
 
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