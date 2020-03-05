Цифра дня: на ремонт памятника Ленину в Могилёве потратят 72 тысячи долларов









торги , передает "Еврорадио" . Сейчас ищется генподрядчик для выполнения работ. На сайте госзакупок объявлены, передает





Памятник Ленину стоит у здания Могилёвского облисполкома более 60 лет. Его готовят к 150-летию со дня рождения вождя большевистской партии. Работы должны быть закончены в апреле.