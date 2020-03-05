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Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

05.03.2020 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Памятные знаки милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, установили в Березе и Ляховичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Открытие памятных знаков приурочили к профессиональному празднику - Дню милиции. У здания Ляховичского РОВД сегодня собрались сотрудники и ветераны органов внутренних дел. Гранитная плита высотой около 1,3 м изготовлена благодаря спонсорской помощи. В левом верхнем углу расположена символика РОВД, в центре - имена 10 милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. Девять из них погибли в 1940-х годах, а 23-летний лейтенант милиции Александр Богуш не вернулся с задания в мае 1994 года.

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Памятный знак у входа в здание Березовского РОВД изготовлен за счет средств местного бюджета и пожертвований сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Стела выполнена из карельского гранита. На ней увековечены имена 12 сотрудников, не вернувшихся со служебных заданий. Большинство милиционеров погибли в военные и послевоенные годы, трое - в мирное время. Жена и дочь одного из них - майора Василия Басика, погибшего при исполнении служебного задания в 1993 году, - приняли участие в церемонии открытия памятного знака.

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

"Глубоко символично, что памятный знак установлен в 80-летний юбилей березовской милиции. Это итог кропотливой работы по увековечению памяти героев, которую проводит офицерское собрание и ветеранская организация. В рядах РОВД не только профессионалы своего дела, но и люди, которые верны служебным традициям, не забывают подвиги своих предшественников. Уверен, что у наших работников милиции достаточно воли и мужества, опыта и сноровки, чтобы бороться со злом, защищать порядок и спокойствие мирных граждан", - отметил председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк.

Памятные знаки погибшим милиционерам установили в Березе и Ляховичах

Память о погибших коллегах почтили пятью автоматными выстрелами. После минуты молчания участники мероприятия возложили к памятному знаку цветы.

 
 
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  Памятные знаки милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, установили в Березе и Ляховичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестского...
 
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