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За выборы Лукашенко уже пинают и с Запада, и с Востока

05.03.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тема белорусских выборов долгое время была табуированной в России. Всех всё устраивало, их итоги РФ всегда признавала, претензий и замечаний не имела. Но вот началось.

Известный пророссийский эксперт Дмитрий Болкунец в интервью "Свободной прессе"заявил следующее: 

— Парламент, который Лукашенко лично формирует своим указом (или секретным постановлением), где за месяц до парламентских выборов известны списки выбранных депутатов, никто не признает, несмотря на все старания министра иностранных дел Владимира Макея (министр иностранных дел -- Прим.) и его команды.

Сколько бы они ни старались и ни доказывали, что депутаты избраны народом, на самом деле, их никто не избирал. И этот жест европейцев четко показал, что с нынешним составом белорусского парламента никто никаких серьезных разговоров в Европе вести не будет.

Все это длится уже 24-й год подряд — с 1996 года белорусский парламент не признан в мире, не признан европейским сообществом.

...

Для того, чтобы Беларусь состоялась как полноценное государство, необходимо, чтобы там был плюрализм мнений, чтобы там работали политические институты. Но там ничего этого нет.

Не прошло и 25 лет, как говорится, и в России прозрели.
 
 
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Тема белорусских выборов долгое время была табуированной в России. Всех всё устраивало, их итоги РФ всегда признавала, претензий и замечаний не имела. Но вот...
 
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