На учениях Defender 2020 учтут опыт Украины в противодействии гибридной агрессии

Об этом во время телефонной пресс-конференции, которая состоялась под эгидой Американского медиа-хаба в Брюсселе, заявил заместитель командующего Сухопутных войск США в Европе генерал-майор Эндрю Ролинг.





Укринформа , учитывают ли организаторы учений изменения в военных угрозах, произошедшие со времен завершения "холодной войны". Именно так он ответил на вопрос корреспондента, учитывают ли организаторы учений изменения в военных угрозах, произошедшие со времен завершения "холодной войны".





"У этих учений нет назначения отвечать на угрозы, которые вы имеете в виду. Они сосредоточены вокруг стратегической готовности США и их союзников осуществить передислокацию из Соединенных Штатов в Европу для противодействия конвенциональному (обычному - ред.) кризису... В то же время в рамках учений Defender Europe-2020 будет проведена оценка, которая будет отрабатываться на общем командном пункте в Графенвере в Германии. Те вещи, о которых вы говорите, и опыт, который вы имеете в Украине, будут частью сценария командно-штабных учений. Но они не являются частью более широкой картины наземных маневров Defender Europe-2020", - сказал американский военный.





Он отметил, что оперативное командование в Графенвере имеет важное значение, ведь именно там американская сторона надеется проводить тренировки крупных подразделений – в составе бригады или дивизии, - уже к 2028 году.





Генерал-майор подчеркнул, что учения Defender Europe-2020 включают крупнейшее за 25 лет перемещение в Европу войск с места постоянной дислокации в США. Их цель – отработать способность Соединенных Штатов к развертыванию значительных сил и оборудования в Европе в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и партнерами.





Ролинг отдельно подчеркнул, что эти учения являются чисто оборонительными и не направлены против какой-либо отдельной страны или конкретной угрозы. Defender Europe-2020 - это совместное испытание для союзников по НАТО в реагировании на кризисы. Кроме того, они подтверждают обязательства США как части Альянса по обороне Европы в случае необходимости.





Американский военный сообщил, что в рамках учений уже осуществлено 15 из 27 авиационных миссий, которые доставили в Европу около 3,5 тыс. американских военнослужащих (из общего числа 17 тыс.). Уже прибыли четыре транспортных корабля, еще три прямо сейчас направляются в европейские порты (всего их должно быть десять). Они доставят около 2700 единиц военного оборудования из общего числа в 18 тысяч, которые будут использоваться во время учений.





Кроме того, американские военные успешно провели по Европе 51 автомобильный конвой и завершили заполнение одного из четырех намеченных складов предварительного базирования, переместив туда 1400 единиц оборудования.





Эндрю Ролинг отдельно подчеркнул, что во время учений особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Все военнослужащие находятся под постоянным контролем медиков. Случаев заболевания среди них не зарегистрировано. По словам генерал-майора, вспышка болезни никоим образом не отразилась на осуществлении оперативных планов и действий в рамках учений Defender Europe-2020.