CB Insights назвала самый дорогой белорусский стартап в Европе

Источник материала: Ежедневник

Аналитики CB Insights составили карту европейских стартапов, которые привлекли больше всего венчурного капитала.

По данным компании, с 2015 года по 2 февраля 2020 года суммарно 37 компаний привлекли почти 9,2 миллиарда долларов. Оценка 8 стартапов превышает 1 миллиард долларов.

Для рейтинга в CB Insights учитывали только независимые от больших игроков стартапы, которые открыто привлекали деньги с 2015 года и не находятся в полной собственности одного из акционеров, пишет dev.by .

Самым дорогим стартапом в Беларуси стал Banuba. Компания появилась в 2016 году. Она создает технологии компьютерного зрения и дополненной реальности для мобильных телефонов. На сегодня Banuba привлекла 12 млн долларов от фондов Прокопени и Гуцериева.

Летом прошлого года белорусский стартап объявил о партнерстве с Яндекс. Российская компания использует технологию трекинга лиц от Banuba в своем AR-приложении по распознаванию одежды Sloy. В компании рассчитывают, что проект перерастет в большую социальную сеть с видеоконтентом и потеснит в России TikTok.

В октябре прошлого года стало известно, что Banuba объединится с другим белорусским стартапом Facemetrics. Он разрабатывает технологию распознавания эмоций с помощью AI, которую можно использовать, например, в обучающих или релаксационных приложениях. Компания работает с Samsung и Huawei. Разработала приложения для релакса с ASMR-эффектом — TeasEar. Приложение Read2Play этого стартапа привлекло в 2018 году 2 млн долларов от VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.

Как сообщили девбай в Banuba, компания вышла в прибыль, в 2019 совокупная выручка по всем b2b и b2c направлениям выросла в 10 раз.