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Что мешает белорусской оппозиции договориться
Источник материала: Партизан
Наблюдатели в Минске отмечают в нынешних действиях оппозиции определенный прогресс: впервые после президентских выборов 2006 года хотя бы пять структур договорились определить сильнейшего из своих рядов.
— Понятно, что это условно единый кандидат, — пояснил в интервью
Белорусская оппозиция слишком разношерстна, чтобы объединиться на общей платформе, объясняет он.
Особняком, например, идет движение «Говори правду», чей лидер Татьяна Короткевич пыталась противостоять Лукашенко на президентских выборах 2015 года.
— У них идеология мирных перемен, и за это остальная оппозиция клеймит их как ренегатов, прислужников режима. Партия «Справедливый мир» (бывшие коммунисты) считает оппозиционный мейнстрим слишком прозападным, — отмечает Александр Класковский.
— Хотя на самом деле, я думаю, за этой разобщенностью кроется неверие в победу на выборах, — говорит аналитик. — Разобщенность оппозиции в авторитарных странах — явление распространенное. Но опыт многих стран показывает, что оппоненты режима объединяются, когда понимают: стоит сжать пальцы в кулак и собрать всё воедино, как режим зашатается и рухнет. В Беларуси сейчас не тот момент. Белорусская оппозиция слишком слаба, режим Лукашенко достаточно силен и чувствует себя уверенно, имеет мощный силовой кулак.
— Поэтому оппозиция хотя и декларирует боевые лозунги, но каждая структура и каждый лидер стараются решить какие-то свои локальные задачи, — констатирует Александр Класковский.
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Наблюдатели в Минске отмечают в нынешних действиях оппозиции определенный прогресс: впервые после президентских выборов 2006 года хотя бы пять структур...
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