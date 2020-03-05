Что мешает белорусской оппозиции договориться

BBC политический обозреватель Александр Класковский. — Понятно, что это условно единый кандидат, — пояснил в интервьюполитический обозреватель Александр Класковский.





Белорусская оппозиция слишком разношерстна, чтобы объединиться на общей платформе, объясняет он.





Особняком, например, идет движение «Говори правду», чей лидер Татьяна Короткевич пыталась противостоять Лукашенко на президентских выборах 2015 года.





— У них идеология мирных перемен, и за это остальная оппозиция клеймит их как ренегатов, прислужников режима. Партия «Справедливый мир» (бывшие коммунисты) считает оппозиционный мейнстрим слишком прозападным, — отмечает Александр Класковский.





— Хотя на самом деле, я думаю, за этой разобщенностью кроется неверие в победу на выборах, — говорит аналитик. — Разобщенность оппозиции в авторитарных странах — явление распространенное. Но опыт многих стран показывает, что оппоненты режима объединяются, когда понимают: стоит сжать пальцы в кулак и собрать всё воедино, как режим зашатается и рухнет. В Беларуси сейчас не тот момент. Белорусская оппозиция слишком слаба, режим Лукашенко достаточно силен и чувствует себя уверенно, имеет мощный силовой кулак.





— Поэтому оппозиция хотя и декларирует боевые лозунги, но каждая структура и каждый лидер стараются решить какие-то свои локальные задачи, — констатирует Александр Класковский.