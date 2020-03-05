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Что мешает белорусской оппозиции договориться

05.03.2020 09:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдатели в Минске отмечают в нынешних действиях оппозиции определенный прогресс: впервые после президентских выборов 2006 года хотя бы пять структур договорились определить сильнейшего из своих рядов.

— Понятно, что это условно единый кандидат, — пояснил в интервью BBC политический обозреватель Александр Класковский.

Белорусская оппозиция слишком разношерстна, чтобы объединиться на общей платформе, объясняет он.

Особняком, например, идет движение «Говори правду», чей лидер Татьяна Короткевич пыталась противостоять Лукашенко на президентских выборах 2015 года.

— У них идеология мирных перемен, и за это остальная оппозиция клеймит их как ренегатов, прислужников режима. Партия «Справедливый мир» (бывшие коммунисты) считает оппозиционный мейнстрим слишком прозападным, — отмечает Александр Класковский.

— Хотя на самом деле, я думаю, за этой разобщенностью кроется неверие в победу на выборах, — говорит аналитик. — Разобщенность оппозиции в авторитарных странах — явление распространенное. Но опыт многих стран показывает, что оппоненты режима объединяются, когда понимают: стоит сжать пальцы в кулак и собрать всё воедино, как режим зашатается и рухнет. В Беларуси сейчас не тот момент. Белорусская оппозиция слишком слаба, режим Лукашенко достаточно силен и чувствует себя уверенно, имеет мощный силовой кулак.

— Поэтому оппозиция хотя и декларирует боевые лозунги, но каждая структура и каждый лидер стараются решить какие-то свои локальные задачи, — констатирует Александр Класковский.
 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдатели в Минске отмечают в нынешних действиях оппозиции определенный прогресс: впервые после президентских выборов 2006 года хотя бы пять структур...
 
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