«АвтоВАЗ» запустил в производство топовую версию Lada XRay Cross

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» приступил к серийному производству топовой версии Lada XRay Cross под названием Instinct. Автомобиль впервые получил мультимедийную систему «Яндекс.Авто». Цены на автомобиль пока неизвестны. Скорее всего, это будет самая дорогая версия кроссовера, пишет Autonews .





Lada XRay Cross в версии Instinct отличается от стандартного автомобиля черной глянцевой крышей, корпусами внешних зеркал и колесными дисками такого же цвета. В салоне появится 8-дюймовый сенсорный экран, расположенный на самом верху панели приборов, а также камера заднего вида. Все новые автомобили LADA XRAY Cross Instinct будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов.





Технические характеристики Lada XRay Cross Instinct в «АвтоВАЗе» пока не раскрывают. Обычный кроссовер доступен с 122-сильным двигателем объемом 1,8 л, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, автомобиль предлагается с 1,6-литровым агрегатом мощностью 113 сил, действующим в паре с вариатором.





Lada XRay Cross стала первой моделью Волжского автозавода с бесступенчатой коробкой передач — вариатором японской фирмы Jatco , который уже несколько лет устанавливается на автомобили альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.