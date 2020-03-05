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Белорус просил оформлять телефоны в рассрочку на свое имя. Его обвиняют в мошенничестве

05.03.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний житель Бреста «мошенническим способом завладевал мобильными телефонами, принадлежащими операторам сотовой связи». Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: kaboompics.com

На сайте СК уточняется: с сентября по ноябрь 2019 года молодой человек подыскивал людей и просил их за вознаграждение оформлять мобильные телефоны в рассрочку на свое имя. Парень обещал, что дальше сам будет платить за покупку.

После того, как ему передавали девайсы, брестчанин «переставал выходить на связь». Платить по рассрочкам он не собирался. Таким способом парень получил не менее 13 аппаратов, их общая стоимость — более 8,5 тысяч рублей. На сайте СК говорится: «устройства он вскоре реализовывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды».

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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