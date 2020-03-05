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Пинские каратистки завоевали "золото" на соревнованиях, приуроченных Дню защитников Отечества

05.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Каратэ считается увлечением волевых и суровых парней, но пинский клуб «Эдельвейс» всегда был открыт и для девчонок. И они никогда не давали повода сомневаться в себе.

Команда городского клуба каратэ-до «Эдельвейс» из года в год, от соревнования к соревнованию стабильно становится победителем и призером республиканских и международных турниров самого высокого уровня. В общий успех свой значительный вклад вносят юные представительницы прекрасного пола, которых в прославленном спортивном коллективе становится все больше. Несомненно, они добавляют в каратэ грациозность, а для команды клуба – результативность.

Вот и на последнем ответственном старте в Минске - республиканском первенстве, посвященном Дню защитников Отечества, - пинчанкам не было равных в разделе индивидуального и командного ката (технические комплексы). Во всех возрастных категориях наши каратистки завоевали золотые медали и поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.

Заметим, турнир, в общем-то, носил мужской характер, но побеждали в нем и представительницы «слабой» половины человечества. По времени проведения соревнование сместилось к 8 Марта, так что наши девчата преподнесли клубу и себе отличный подарок к празднику. Их медальный почин поддержали парни, выступающие в кумитэ (поединки). Завоевав в общей сложности 22 золотые, 13 серебряных и 10 бронзовых наград, команда «эдельвейсовцев» в очередной раз заняла первое место, достойно представив наш город на республиканском спортивном форуме.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Теги: Минск
 
 
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Каратэ считается увлечением волевых и суровых парней, но пинский клуб «Эдельвейс» всегда был открыт и для девчонок. И они никогда не давали повода сомневаться в...
 
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