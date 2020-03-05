История одной фотографии: самый известный портрет Че Гевары

Источник материала: Аргументы и факты

Наверное, мало найдётся в мире людей, которые никогда не видели этого культового чёрно-белого снимка – самой известной фотографии с Че Геварой. Забавно, но фото борца с «миром капитала» со временем само превратилось в бренд: сейчас изображение кубинского революционера в берете со звездой можно встретить на постерах, футболках, кружках, значках и на массе других сувениров. А началось всё 5 марта 1960 года, когда фотограф Альберто Корда сделал свой самый знаменитый портрет.



Альберто Корда. Cкриншот видео YouTube, автор: HavanaCultura

"АиФ" рассказывает историю канонического снимка.

Не было бы фото, да теракт помог

В марте 1960 года Альберто Корда (он же Альберто Диас Гутьерес), репортер ежедневной кубинской газеты Revolución, приехал по заданию редакции на траурный митинг. Митинг проходил в память о жертвах теракта – накануне в порту Гаваны взорвалось грузовое судно La Coubre и погибло больше 100 человек.

Среди собравшихся фотограф увидел команданте Эрнесто Че Гевару – он стоял на сцене молча, в заднем ряду. Выступал Фидель Кастро, неподалеку от него расположились известные политики и общественные деятели, а Че Гевару зрителям было практически не видно. Но в какой-то момент революционер сделал шаг вперед, и Корда успел трижды щелкнуть затвором – причем, вместе с Че Геварой в кадр попали другие люди и пальма. Позже фотограф назвал эту серию снимков Guerrillero Heroico («Героический партизан»), а все «ненужное» обрезал, оставив на фото лишь портрет команданте.

На следующий день вышел очередной номер Revolución с заметкой о траурном митинге, но фото Че Гевары там не было. Редактор просто отмёл эти снимки и использовал для иллюстрации фото Кастро и других деятелей.



Такой была фотография Че Гевары изначально. 1960 год. Фото: wikipedia.org / Alberto Korda

7 лет одиночества и громкий триумф

Сам фотограф счёл кадры удачными и распечатал снимок. «Героического партизана» он повесил у себя дома, на стене – там изображение и провело следующие 7 лет.

Осенью 1967-го в гости к Корде приехал Джанджакомо Фельтринелли – итальянский издатель, который, кстати, впервые опубликовал «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Фельтринелли висящий портрет очень понравился, и Корда отпечатал ему несколько копий на память – разумеется, не взяв с него ни песо.

Этой же осенью Че Гевара был убит. Предприимчивый Фельтринелли сразу же выпустил постеры, использовав подаренный ему снимок, и для итальянских студентов плакаты с «Героическим партизаном» стали символом борьбы за свободу. Молодёжь ходила по улицам Милана с изображением кубинского революционера и скандировала «Че – жив!». Позже эту идею переняли во многих странах — хиппи до сих пор носят вещи с символичным портретом Че Гевары.



Портрет Че Гевары используют в разных целях: от декораций до принтов на одежде. Фото: flickr.com/Antonio Marín Segovia

Обогатились все, кроме автора

Фельтринелли отлично заработал на постерах, но сам фотограф никаких денег за свой снимок не получил. Дело в том, что Фидель Кастро не признал Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, а поэтому гражданам Кубы не причиталось никаких авторских отчислений.

На оглушительном успехе фотографии «погрело руки» множество компаний. Снимок печатали на календарях, часах, значках, использовали в рекламе – например, производители автомобилей Mercedes заменили звезду на берете революционера своим фирменным логотипом. Но Альберто Корда не подавал ни на кого в суд и не требовал денег — за исключением одного случая с русской маркой Smirnoff. Фотографа возмутило, что портрет Че размещают на водочных этикетках, тем самым «пороча» репутацию команданте. Корда получил от Smirnoff 50 000 долларов, которые сразу же пожертвовал на улучшение кубинской системы здравоохранения. Как сказал фотограф, «Если бы Че был ещё жив, он поступил бы так же».





Фотопленка Альберто Корды с митинга 1960 года. Фото: wikipedia.org / Alberto Korda

Создатель всемирно известного снимка умер в бедности, но на использовании его «Героического партизана» многие компании заработали миллионы. Сейчас права на фотографию у потомков Корды выкупила американская компания Fashion Victim («Жертва моды») — по их словам, организация готова судиться с каждым, кто захочет продавать снимок без их согласия.

Имя же Альберто Корды навсегда осталось в истории. Если в молодые годы Корда называл себя «создателем модной фотографии на Кубе» и развлекался, делая в основном студийные снимки девушек-моделей, то во время Кубинской революции он перешёл на качественно новый уровень и научился создавать точные психологические портреты всего несколькими щелчками затвора. Кстати, после завершения революции Корда ещё в течение 10 лет был личным фотографом Фиделя Кастро.