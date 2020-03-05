Большой пресс-тур. Журналисты региональных и республиканских СМИ сегодня посещают Сморгонский район

Источник материала: Вороновская газета





Более четырех десятков журналистов региональных и республиканских СМИ сегодня знакомятся с туристическим, культурным и социально-экономическим потенциалом Сморгонского района. Пресс-тур начался с экскурсии на мемориальный комплекс, посвященный Первой мировой войне.







Это единственный мемориал в стране, воздвигнутый в память о солдатах Первой мировой войны. Грандиозный масштабный проект, на реализацию которого ушло несколько лет, сейчас это место особой туристической притягательности, ведь Сморгонь, пожалуй, единственный город на фронте от Балтийского до Черного морей, за который так долго сражалась русская армия в Первой мировой войне — целых 810 дней. Это была ожесточенная битва, в которой погибли тысячи. В память о солдатах, сегодня в сердце мемориального комплекса прошел митинг-реквием. Павших в бою почтили минутой молчания. К подножию центральной скульптуры «Крылатый гений солдатской славы» участники пресс-тура возложили цветы.

















Продолжится знакомство со Сморгонским районам посещением производственно-логистического комплекса ООО «Белагротерминал», базисного лесного питомника Сморгонского опытного лесхоза, охотничьего комплекса «Ореховка». Сегодня же журналисты побывают в музее-усадьбе М.-К. Огинского в Залесье, где состоится пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова.

Анна РАДЮК

Фото: автора https://grodnonews.by