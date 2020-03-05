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Путин назвал Касперского русской заменой Илону Маску

05.03.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск. Об этом он заявил в интервью ТАСС, пишет РБК.


Евгений Касперский. Фото: wikipedia

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого бы Россия могла предложить в качестве альтернативы примера для подражания.

По мнению президента, Касперский является одним из лидеров в своей области. «Если бы не прижимали [компанию в США], искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», — добавил Путин.

Касперский — предприниматель и программист, один из основателей и глава «Лаборатории Касперского». В 2017 году госучреждениям США было запрещено пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», так как, по мнению Вашингтона, российские спецслужбы могли получить доступ к секретным документам. По словам Касперского, в США «бьют по всему российскому» из-за обострения политических противоречий.

 
 
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По мнению президента, Касперский является одним из лидеров в своей области.
 
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