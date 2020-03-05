Путин назвал Касперского русской заменой Илону Маску

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск. Об этом он заявил в интервью ТАСС, пишет РБК.



Евгений Касперский. Фото: wikipedia

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, кого бы Россия могла предложить в качестве альтернативы примера для подражания.

По мнению президента, Касперский является одним из лидеров в своей области. «Если бы не прижимали [компанию в США], искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше», — добавил Путин.

Касперский — предприниматель и программист, один из основателей и глава «Лаборатории Касперского». В 2017 году госучреждениям США было запрещено пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», так как, по мнению Вашингтона, российские спецслужбы могли получить доступ к секретным документам. По словам Касперского, в США «бьют по всему российскому» из-за обострения политических противоречий.