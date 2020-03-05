В Минске покажут лирическую комедию с острым юмором. В главной роли - Мария Аронова

Источник материала: Tut.by

Лирическая комедия с острым и живым юмором в «С чистого листа» пройдет 16 марта в КЗ Минск .



Фото предоставлено организаторами

Часто люди хотят начать жизнь с чистого листа. Вернуться в прошлое и изменить его, пустить туда, куда следовало бы с самого начала, тогда настоящее было бы сейчас совершенно другим. А что мешает сделать это сегодня? Не тот возраст, не тот город, женщина рядом не та и вообще время?

Это спектакль — о семье и любви, которая приходит к двум взрослым людям, которым надо научиться жить вместе, принимать друг друга такими, какие они есть, о том, что можно и горы свернуть, подняться с самого дна, когда рядом есть поддержка любимого человека.

Основой для спектакля стала пьеса популярного автора современности Антуана Ро. Пьеса выделяется актуальным сюжетом, она поднимает тему, которую сложно решить и опытным психологам. Ведь каждый мужчина нуждается не только в любви, но и в активной поддержке своей возлюбленной, которая будет искренне верить в него.



Фото предоставлено организаторами

В роли сильной женщины и матери-одиночки Катринм — знаменитая Мария Аронова, народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, а также премий «Ника», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот». Ее взбалмошную дочь Сару сыграет молодая актриса Ангелина Римашевская, ранее игравшая в «Ералаше». А роль мужчины, которого с самого низа вновь поднимут на вершину, Мишеля исполнит советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер и сценарист Александр Феклистов.

Изюминкой спектакля, несомненно, является юмористическая составляющая. Традиционный комедийный набор: острые шутки, интересные ситуации и диалоги, откровенно смешные сцены и реакции героя и героини — все это приобретает удивительную целостность, когда на сцене колдуют два мастера. Благодаря блистательной актерской игре становится ясна подоплека: когда в мужчину верит любящая его женщина — он способен на все.

Когда: 16 марта, 19.00

Где: КЗ Минск

Сколько: от 35 до 155 рублей Купить билет

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