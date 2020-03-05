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Сын Бритни Спирс завел инстаграм и рассказал неприятную правду про деда

05.03.2020 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джейден Спирс, сын звездной Бритни, в свои 13 лет создал инстаграм и провел для подписчиков прямой эфир, в котором поделился подробностями о жизни семьи. Подросток рассказал фанатам (неприятную) правду про свое отношение к дедушке, и его пожелания родственнику проливают свет на движение #FreeBritney, пишет medialeaks.

В начале января 2019 года поклонники Бритни Спирс узнали, что ее тур Britney: Domination отменяется, а сама певица ложится в психиатрическую больницу из-за якобы бипиолярного аффективного расстройства. Не успели фанаты обсудить эту новость, как их удивили снова: ведущие одного из подкастов со ссылкой на надежные источники рассказали, что знаменитость отправилась на лечение не добровольно — в клинике девушку закрыл ее отец Джеймс Спирс.

Тогда же в интернете стала появляться информация о том, что Бритни насильно удерживают в психиатрической больнице, и поклонники, опасаясь за судьбу кумира, стали распространять в соцсетях хэштег #FreeBritney и даже создали петицию на Change.org. Флешмоб в поддержку певицы тогда поддержали не только члены фан-клуба, но и знаменитости.


Позже Бритни снова появилась на публике, а в августе 2019 года ее отец попытался расширить свое опекунство, чтобы он мог принимать решения за дочь не только в Калифорнии, но и в других штатах. Без его ведома 37-летняя женщина не могла подписывать документы, рожать детей, выходить замуж. История усугубилась после того, как бывший муж Бритни — Кевин Федерлайн — обвинил отца Спирс в избиении их общего сына Шона, и тогда дедушке запретили видеться с детьми.

В сентябре 2019 года Джеймс отказался от опеки над дочерью, но отношения между родственниками, по всей видимости, не наладились до сих пор. 3 марта 13-летний сын певицы — Джейден — создал аккаунт в инстаграме, где провел прямой эфир. Подросток рассказал, что находится в доме у своего отца, но хочет помочь своей матери и пролить свет на правду из её биографии.

По словам Джейдена, его цель — донести историю до как можно большего количества людей, поэтому он подождет, пока число его подписчиков возрастет, а после выложит на стол все карты про родственников.


Джейден с мамой. Фото из Instagram Бритни Спирс.

Впрочем, некоторую ясность на ситуацию с делом Бритни парнишка уже пролил. Во всяком случае, с отношением к своему деду Джеймсу подросток явно определился и не стал стесняться в нецензурных выражениях.

— Он просто [козел], он просто конченый [плохой человек] - сказал Джейжен. — Пусть пойдет и умрет.

При этом подросток признался, что ему нравится нынешний бойфренд Бритни — Сэм Асгари (певица встречается с ним с 2016 года).

— Мне нравится Сэм. Он хороший, добрый. Он действительно классный чувак, — рассказал Джейден.

В трансляции парень также намекнул, что Бритни, похоже, не слишком озабочена своей музыкальной карьерой:

— На самом деле я вообще не видел, чтобы она много занималась музыкой. Даже не знаю. Помню, как однажды я спросил ее: «Мама, что случилось с твоей музыкой?» Она сказала: «Я не знаю, дорогой. Думаю, я могла бы просто бросить это».

Кадр из трансляции

По словам Джейдена, в таком решении певицы виноват Джеймс Спирс:

— Из-за него моя мама, возможно, больше никогда не будет петь.

Как пишет News.com.au, в трансляции подросток даже задумался — а не убить ли ему своего дедушку. Аккаунт Джейдена в инстаграме закрыт, но поклонники успели записать полную версию лайва и залить ее на YouTube.

 
Теги: Новости
 
 
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