ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

05.03.2020 11:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 стала настоящей суперзвездой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её фотографию опубликовал популярный итальянский журнал. Пенсионерка даже не знала об этом, пока не стали звонить знакомые.    

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала


89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

Бабушку Марию сфотографировала дочь знакомых. Снимок получился удачным, и девушка отправила его в крупный итальянский журнал на фотоконкурс, посвящённый культуре разных стран мира. Так Мария Дудич стала знаменитой.     

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

Мария Дудич, жительница деревни Мотевичи:   
А так і не ведалі. А потым ужо суседзі, тыя, што ў Лідзе жывуць моцеўскія, тыя ж усё давай званіць, давай званіць.

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

И пока на фотоконкурсе в итальянском журнале выбирают снимок победителя, простая бабушка из белорусской деревни, которая пережила войну, всю жизнь трудилась и даже не мечтала ни о какой Италии, сама того не зная, сохраняет тот самый национальный колорит.  

89-летняя бабушка из белорусской деревни попала на страницы итальянского журнала

Люди в материале: Галина Буро, Мария Дудич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бабушка из Лидского района в свои 89 стала настоящей суперзвездой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её фотографию опубликовал...
 
Новости дня
Новости разные
 
БЖД за январь-февраль нарастила пассажирские перевозки более чем на 2 процента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика