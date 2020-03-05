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БЖД за январь-февраль нарастила пассажирские перевозки более чем на 2 процента
05.03.2020 11:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пассажирские железнодорожные перевозки выросли в Беларуси в феврале на 3%, а за два первых месяца года —на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года.
В феврале БЖД перевезла более 5 млн пассажиров, что составило 103% к февралю 2019 года, сообщили в пресс-службе предприятия.
В региональном сообщении экономкласса объем перевозок вырос на 4% — до примерно 4 млн пассажиров, в межрегиональном — на 2,3% (более 723 тыс. пассажиров), в международном — на 2,6% (около 240 тыс.).
За два первых месяца 2020 года перевезено порядка 10,5 млн пассажиров (или 102,1% к аналогичному периоду минувшего года). Перевозки в межрегиональном и региональном сообщении экономкласса увеличились на 2,6% (около 1,5 млн и 8 млн пассажиров соответственно), в международном сообщении — на 5,9% (около 500 тысяч пассажиров).
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Пассажирские железнодорожные перевозки выросли в Беларуси в феврале на 3%, а за два первых месяца года —на 2,1% к аналогичному периоду прошлого года.
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