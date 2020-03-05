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Роналдиньо улетел в Парагвай по «липовому» паспорту. Теперь ему грозит арест

05.03.2020 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае, сообщает championat со ссылкой на AS.

По сведениям источника, парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам. Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Сейчас оба бразильца остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка.


Роналдиньо. Фото: Reuters

Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. По словам министра внутренних дел, прокурор должен завершить процедуру ареста экс-игрока.

Сообщается, что из-за неуплаченных налогов у футболиста якобы забрали заграничный паспорт, поэтому он использовал поддельные документы, чтобы улететь в другую страну. 

Напомним, что ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура. Бразилец обязан заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

 
 
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Полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом.
 
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