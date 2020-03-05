В Индонезии заражённых коронавирусом сошлют на необитаемый остров

Источник материала: СТВ

Новости мира. Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о гражданах 76 государств. За последние сутки специалисты ВОЗ зафиксировали 2 103 новых случая заражения.

В связи с распространением заболевания в трёх греческих регионах вводят экстренные меры профилактики. На несколько дней здесь закроются учебные, культурные и социальные объекты.





Правительство Италии приняло решение на 10 дней закрыть все школы, сады и вузы. Кроме того в стране отменены все массовые мероприятия.

Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту

Режим чрезвычайной ситуации вводят в американской Калифорнии. Всего по штату зафиксировано 53 случая заболевания пневмонией нового типа. Один человек скончался.





А власти Индонезии решили пойти на крайние меры: всех инфицированных людей разместят на одном из необитаемых островов. Здесь в течение месяца будет оборудована инфекционная больница, которая сможет принять около тысячи пациентов.