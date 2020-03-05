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Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени.

Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени

В последние дни уходящей зимы в Гомельском колледже искусств им.Н.Ф.Соколовского состоялся II открытый областной хореографический конкурс  «Хоровод друзей», который собрал более 500 участников из Гомеля и Гомельской области. Наш район достойно представил образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств. Для младшей группы коллектива на конкурсе  состоялся дебют. В номинации «эстрадный танец, младшая возрастная категория» (рук.Лавренова Эмма Владимировна) юные звёздочки завоевали Диплом II степени. В номинации «народный танец, смешанная возрастная категория» (рук.Пескова Наталья Александровна и Лавренова Эмма Владимировна) коллектив удостоен Диплома II степени. Жюри очень высоко оценило уровень мастерства наших танцоров и высокий профессионализм руководителей. Браво! Так держать!

Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени
Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени
Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени

Фото ДШИ

 
Теги: Гомель
 
 
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Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени. В последние дни уходящей...
 
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