Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени.
В последние дни уходящей зимы в Гомельском колледже искусств им.Н.Ф.Соколовского
Фото ДШИ
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Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени
05.03.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени.
В последние дни уходящей зимы в Гомельском колледже искусств им.Н.Ф.Соколовского
Фото ДШИ
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Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени. В последние дни уходящей...
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