Хореографический коллектив «Простор» завоевал два диплома II степени

Источник материала: Газета Авангард

Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств завоевал два диплома II степени.





В последние дни уходящей зимы в Гомельском колледже искусств им.Н.Ф.Соколовского состоялся II открытый областной хореографический конкурс «Хоровод друзей» , который собрал более 500 участников из Гомеля и Гомельской области. Наш район достойно представил образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелёвской детской школы искусств. Для младшей группы коллектива на конкурсе состоялся дебют. В номинации «эстрадный танец, младшая возрастная категория» (рук.Лавренова Эмма Владимировна) юные звёздочки завоевали Диплом II степени. В номинации «народный танец, смешанная возрастная категория» (рук.Пескова Наталья Александровна и Лавренова Эмма Владимировна) коллектив удостоен Диплома II степени. Жюри очень высоко оценило уровень мастерства наших танцоров и высокий профессионализм руководителей. Браво! Так держать!









Фото ДШИ