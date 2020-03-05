Владимир Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах

Источник материала: Вороновская газета





Позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на семинаре «Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.

«В целях укрепления глобальной региональной стабильности, развития конструктивного сотрудничества парламентариям следует активнее искать и развивать новые формы работы и направления взаимодействия на международных парламентских площадках, способствовать наращиванию межпарламентских обменов. Важно, чтобы голос Минска звучал и был слышан в различных уголках мира, в международных парламентских структурах, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 70. Это наш имидж, репутация и политический вес», — сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, парламенту Беларуси отводится особая роль в развитии и укреплении международного авторитета страны, защите и продвижении ее национальных интересов на мировой арене. «Защищая национальные интересы, мы должны продолжать выступать за то, чтобы на площадках международных организаций присутствовал дух дискуссий. Парламентский диалог должен быть направлен на поиск решения вопросов в русле уважения мнений и многовекторности, а не санкций и жесткого принуждения. В целях укрепления взаимного доверия и сотрудничества нам необходимо активизировать усилия для продвижения инициатив Президента о запуске переговорного процесса «Хельсинки-2″ и формировании пояса цифрового добрососедства», — отметил спикер.

Парламентская дипломатия — важная составляющая полномасштабного торгово-экономического сотрудничества. «Работая с иностранными коллегами, необходимо максимально содействовать диверсификации поставок нашей продукции на внешние рынки. Встречи с представителями властей и деловых кругов зарубежных государств — это дополнительный канал, когда мы помогаем нашим субъектам хозяйствования открывать новые возможности для продвижения белорусских брендов», — добавил Владимир Андрейченко.

В семинаре «Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь» участвуют представители министерств иностранных дел, экономики, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусской торгово-промышленной палаты, эксперты и ученые в области международных отношений.

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