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Белорусы стали реже судиться с нанимателями из-за зарплат. Сколько таких дел решается в их пользу
Источник материала: Tut.by
В прошлом году в белорусских судах было рассмотрено 2355 гражданских дел, связанных с выплатой зарплат. Об этом
Статистика говорит, что работники все реже подают в суд на нанимателей по поводу зарплаты. В 2018 году в судах рассмотрели 2687 дел по выплате зарплаты, в 2017-м — 3159, в 2016-м — 4866, в 2015-м — 4931.
Кроме того, в прошлом году белорусские суды рассмотрели 453 дела о восстановлении на работе. Была удовлетворена примерно треть истцов, в их пользу завершилось 175 дел.
Нередко подают в суд и наниматели, чаще всего в связи с возмещением имущественного ущерба, причиненного работниками при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. В такой ситуации требования истцов тоже чаще удовлетворяются: из рассмотренных в прошлом году 2040 дел иск был удовлетворен в 1897 случаях. Для сравнения, в 2018 году наниматели
По другим трудовым спорам в прошлом году было рассмотрено 1425 дел, из них 1000 была решена в пользу истца.
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В прошлом году в белорусских судах было рассмотрено 2355 гражданских дел, связанных с выплатой зарплат.
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