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Белорусы стали реже судиться с нанимателями из-за зарплат. Сколько таких дел решается в их пользу

05.03.2020 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году в белорусских судах было рассмотрено 2355 гражданских дел, связанных с выплатой зарплат. Об этом сообщается на сайте Верхновного суда. Из них 2024 (85,9%) было решено в пользу истцов. В прошлом году этот показатель составил 88,9%, в 2017 году — 88%, в 2016-м — 88,4%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Статистика говорит, что работники все реже подают в суд на нанимателей по поводу зарплаты. В 2018 году в судах рассмотрели 2687 дел по выплате зарплаты, в 2017-м — 3159, в 2016-м — 4866, в 2015-м — 4931.

Кроме того, в прошлом году белорусские суды рассмотрели 453 дела о восстановлении на работе. Была удовлетворена примерно треть истцов, в их пользу завершилось 175 дел.

Нередко подают в суд и наниматели, чаще всего в связи с возмещением имущественного ущерба, причиненного работниками при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. В такой ситуации требования истцов тоже чаще удовлетворяются: из рассмотренных в прошлом году 2040 дел иск был удовлетворен в 1897 случаях. Для сравнения, в 2018 году наниматели подали 2155 исков о возмещении имущественного ущерба, по 2004 искам приняли решение в пользу работодателя.

По другим трудовым спорам в прошлом году было рассмотрено 1425 дел, из них 1000 была решена в пользу истца.

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В прошлом году в белорусских судах было рассмотрено 2355 гражданских дел, связанных с выплатой зарплат.
 
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